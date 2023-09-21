Генменеджер «Тампы» о контракте Стэмкоса: «Нужно посмотреть, как сложится сезон. Нужно состав не только со Стивеном, но и претендующий на Кубок Стэнли из года в год»

Жюльен Брисбуа объяснил ситуацию с контрактом Стивена Стэмкоса.

«Мне нужно посмотреть, как сложится сезон. Мне нужно увидеть, как части пазла сочетаются в этом сезоне.

Мне нужно увидеть, кто выйдет на первый план и сможет справиться с лидерской ролью. Мне нужно посмотреть, как команда выступит в целом.

Затем после завершения сезона я соберу воедино все информацию, после чего у меня будет больше возможностей получить четкое представление о том, как будет выглядеть наш пазл в дальнейшем, в каких потребностях нуждается состав команды.

А также как распределить место под потолком зарплат, чтобы создать лучший состав, чтобы не только Стивен остался в «Лайтнинг», но и чтобы мы оставались претендентами на Кубок Стэнли из года в год до конца его нахождения в нашей команде и, надеюсь, вернули Кубок Стэнли обратно в Тампу», – сказал Жюльен Брисбуа.