Анисимов и Хатчинсон подписали пробные контракты с «Детройтом»

Теги возможные переходы Детройт Артем Анисимов НХЛ Майк Хатчинсон Хоккей

Артем Анисимов может продолжить карьеру в «Детройте».

35-летний форвард подписал пробный контракт с «Ред Уингс».

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Лихай Вэлли», фарм-клуб «Филадельфии». В 55 матчах регулярки АХЛ на его счету 36 (19+17) очков, в 3 играх плей-офф Анисимов набрал 2 (1+1) балла.

Также пробное соглашение с «Детройтом» заключил вратарь Майк Хатчинсон.

В прошлом чемпионате НХЛ 33-летний канадец выступал за «Коламбус». Его статистика – здесь.

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1 комментарий

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Камиль Мухаметшин
Анисимов не стареет) молодец)
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