Анисимов и Хатчинсон подписали пробные контракты с «Детройтом»

может продолжить карьеру в « ».

35-летний форвард подписал пробный контракт с «Ред Уингс».

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Лихай Вэлли», фарм-клуб «Филадельфии». В 55 матчах регулярки АХЛ на его счету 36 (19+17) очков, в 3 играх плей-офф Анисимов набрал 2 (1+1) балла.

Также пробное соглашение с «Детройтом» заключил вратарь .

В прошлом чемпионате 33-летний канадец выступал за «Коламбус». Его статистика – здесь.