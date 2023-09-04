Патрик Кэйн может перейти в «Детройт» (Джон Дитц)

Теги возможные переходы Рейнджерс Детройт Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн может продолжить карьеру в «Детройте».

Об этом сообщил журналист Джон Дитц.

«Следите за переходом Патрика Кэйна в «Детройт». Тот, кто очень хорошо знает Кэйна, сказал, что Патрик хочет последовать за Алексом Дебринкетом, если или когда он сможет», – написал репортер.

После завершения прошлого сезона Патрик перенес операцию на бедре.

На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом чемпионата он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».

Кэйн и Дебринкет играли вместе в «Блэкхокс». Алекс провел прошлый сезон в составе «Оттавы», но в межсезонье был обменян в «Детройт».

5 комментариев

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Александр Филиппов
Ответ oberkorn
Патрикей уйдёт в контендер за бидоном, и тройт им не является
видать просто хочет поиграть в кайф и за деньги, а не за тарелку супа.
+4
0
+4
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oberkorn
Патрикей уйдёт в контендер за бидоном, и тройт им не является
+2
-1
+1
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Shldnkn
К Панарину уже переходил
+1
0
+1
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Вадим Сидоров
В Чикаго обидятся-)
0
0
0
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