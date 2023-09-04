Патрик Кэйн может перейти в «Детройт» (Джон Дитц)
Патрик Кэйн может продолжить карьеру в «Детройте».
Об этом сообщил журналист Джон Дитц.
«Следите за переходом Патрика Кэйна в «Детройт». Тот, кто очень хорошо знает Кэйна, сказал, что Патрик хочет последовать за Алексом Дебринкетом, если или когда он сможет», – написал репортер.
После завершения прошлого сезона Патрик перенес операцию на бедре.
На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом чемпионата он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».
Кэйн и Дебринкет играли вместе в «Блэкхокс». Алекс провел прошлый сезон в составе «Оттавы», но в межсезонье был обменян в «Детройт».
5 комментариев