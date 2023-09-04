Патрик Кэйн может перейти в «Детройт» (Джон Дитц)

Патрик Кэйн может продолжить карьеру в «Детройте».

Об этом сообщил журналист Джон Дитц.

«Следите за переходом в « ». Тот, кто очень хорошо знает Кэйна, сказал, что Патрик хочет последовать за Алексом Дебринкетом, если или когда он сможет», – написал репортер.

После завершения прошлого сезона Патрик перенес операцию на бедре.

На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом чемпионата он выступал за « » и « ».

Кэйн и Дебринкет играли вместе в «Блэкхокс». Алекс провел прошлый сезон в составе «Оттавы», но в межсезонье был обменян в «Детройт».