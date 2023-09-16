Заварухин про 1:2 с «Трактором»: «Автомобилисту» надо подтянуть игру в неравных составах. За преимущество в атаке не дают очков, главное – забивать голы»

Теги Трактор Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2).

«Основная причина поражения – наше слабое начало. Соперник в первом периоде был быстрее. Предупреждали ребят, что трибуны погонят «Трактор» вперед. Во втором периоде мы забили гол, но людям виднее. В третьем периоде имели хорошие моменты, есть над чем работать.

Надо подтянуть игру в неравных составах. Быстрый пропущенный гол? Не разобрались со вбрасывания. Соперник быстро сыграл, быстрый накат. Это индивидуальные ошибки. Хотя разбирали вбрасывания, но недоработали в этом моменте.

Большое преимущество? За преимущество в атаке не дают очков, главное – голы забивать. Сейчас каждая команда очень плотно играет в обороне, ловит все на себя.

Не хватает нам черновых голов на подставлении, от простоты пойдут красивые голы», – сказал тренер «Автомобилиста».

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