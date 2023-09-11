Заварухин о том, что «Автомбилисту» не хватило свежести с «Нефтехимиком»: «Третья игра через день, где-то есть такой момент. Плюс перелеты»

Николай Заварухин высказался о поражении от «Нефтехимика».

«Автомобилист» проиграл со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что неплохое начало было – имели хорошие моменты для взятия ворот.

Здорово вратарь соперника сыграл. Дальше – такой академичный хоккей, лишние передачи. Не было самого главного – завершения.

Придумывали: где надо бросать – отдавали передачу. В третьем периоде имели большинство.

Но без голов не выиграть игру. Чернового гола нам не хватило. Еще раз повторюсь: надо отдать должное вратарю соперника, который сегодня здорово сыграл.

– Не считаете, что вашей команде не хватило свежести?

– Обсудим это… В принципе третья игра у нас была через день.

Где-то, наверное, тоже есть такой момент: свежесть и быстрота в завершении. Плюс перелеты.

Но все команды в равных условиях. Зачем на это пенять? Надо действовать исходя из твоего физического состояния. Где-то смены короче играть, где-то больше концентрации, – сказал главный тренер « » .