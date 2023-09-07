Вратарь «Сибири» Красоткин: «Открытие нашей арены мне понравилось намного больше, чем омской»

Теги Сибирь Дмитрий Красоткин КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Чемпионат.com Хоккей

Вратарь «Сибири» поделился эмоциями от открытия новой арены в Новосибирске.

«Сибирь» в первом матче на новой арене обыграла «Барыс» (1:0 Б).

«Отлично игралось сегодня! Ответственность была, но она на нас не давила, мы должны были с ней справиться, что мы и сделали. 0:0? Все дело в нюансах, где-то шайба скакала, где-то пас неточный. Нормально, будем работать над этим и надеюсь, что голов будет больше у «Сибири».

В конце матча не было никакого мандража, даже наоборот – это самый интересный момент игры, кульминация, максимальные эмоции и концентрация. Атмосфера шикарная сегодня была, все долго ждали открытия стадиона, и когда прозвучало «Славься, «Сибирь», то, как в первый раз, мурашки пошли по коже.

Да, я играл и в матче открытия арены в Омске. Разумеется, спортсмену всегда приятнее играть при своих болельщиках, так что открытие на нашей арене мне понравилось намного больше», — сказал Антон Красоткин.

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2 комментария

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Rodgeras
Ну в Омске вы проиграли! Понятно.😏😎
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Антох, во первых СПАСИБО! А во вторых угарно бы было и справедливо если бы в победной раздевалке завершил фразу иначе, тип "Отдал бы каждому, но... оставлю себе! "))) СПАСИБО в общем!!!
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