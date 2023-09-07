Андрей Скабелка: «В Астане «Сибири» Хоттабыч помогал. А сегодня не было рикошетов, но мы не забивали»

Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1 Б).

Тренер « » сравнил сегодняшний матч с игрой с сибиряками 4 сентября 2023 года (4:5 ОТ) в Астане.

«Что такое атакующий хоккей? Как говорил Петр Ильич Воробьев: когда шайба – мы атакуем, когда нет – мы обороняемся. Должен быть баланс. Не всегда получается. У нас был более открытый хоккей, чем в первом матче, реализация подвела.

В Астане « » помогал, наверное, старик Хоттабыч – залетало много с рикошетов. Сегодня не было рикошетов, при этом мы не забивали.

Игра Шутова? Все зависит от него. Помог ли ему чемпионат мира? Это был не первый его чемпионат. Он просто окреп, стал сильнее ментально. Это касается и Муратова, других парней, которые сыграли на чемпионате мира», – сказал .