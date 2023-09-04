Овечкин о том, смотрит ли АПЛ или МЛС: «Смотрю только РПЛ»

Теги Вашингтон МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ Динамо Хоккей

Александр Овечкин заявил, что смотрит только российский футбол.

Хоккеист высказался о Лионеле Месси и желании посетить матч «Интер Майами», за который выступает аргентинец.

– Ты смотришь МЛС или английскую Премьер-лигу, например?

– Нет. Я смотрю только российскую.

– Футбольное «Динамо»?

– Да.

– Какие-то другие команды, матчи?

– Ну, так если мы с друзьями где-то сидим – посмотреть футбол, почему нет, – сказал нападающий «Вашингтона» и воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
На самом деле, огромная часть людей смотрит только наш чемпионат и крупные турниры
+55
-4
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Весс
Все мы немного Овечкин)
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Я тоже только РПЛ смотрю, здесь интересно. Когда ЛЧ идет и ее смотрю. Все остальное нафиг....
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uef@
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Ты 99% не живешь в России))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uragan Boy
Александр поддерживаю тебя!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
YoRHa
Ответ St.7
Супер-патриотизм
Причем тут патриотизм? Можно подумать, так уж мало людей, которые смотрят только матчи своей команды.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Супер-патриотизм
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stillinger
Ларионов о российском футболе: «Лучше посмотрю «Ливерпуль» и «МЮ».
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igbin
Ответ Stillinger
Ларионов о российском футболе: «Лучше посмотрю «Ливерпуль» и «МЮ».
Он и в английском футболе не сильно разбирается, почему-то выбирает команды, как будто застрял в 20 веке, ну или в начале 21-го.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
наш человек!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
Еще не доплыл до Америки - по 4-5 раз за день про его невероятные приключения в России.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Асеев
Но Месси не играл в РПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
И только стыковые матчи - добавил Александр
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Ну патриот 💪🏻💪🏻💪🏻
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Exciter
Только РПЛ и Сборная, остальное тлен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шуткин
Я тоже смотрю РПЛ, значит я Овечкин у меня доход 10 миллионов долларов)) Офигеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Похвально 😅. Точно, метит на место Третьяка. Правильно, конец карьеры не за горами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al_P
заголовок громче статьи и тут же куча рекламы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k.vlad
Полностью согласен с оратором!!! Я тоже не смотрю АПЛ и МЛС)), РПЛ тоже!))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Владимир Самсонов
На самом деле, огромная часть людей смотрит только наш чемпионат и крупные турниры
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dnssda
Шутишь? Шучу! Смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vrisimo
Ответ Владимир Самсонов
На самом деле, огромная часть людей смотрит только наш чемпионат и крупные турниры
отлично! они бы ещё не писали под каждой новостью, которая не касается Рпл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ JENNINGS
Смотрю только Ла Лигу и всё крупные турниры Если свободен, а по ТВ идёт интересный матч топ-чемпионатов («Рома» - «Ювентус» или «Бавария» - «Боруссия Д»), обязательно включу его РПЛ - нет, спасибо🙅‍♂️
сочувствую
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Антимосковский
сочувствую
Почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ JENNINGS
Почему?
шутка. ну, если честно, я, когда смотрю любой иностранный футбол, даже если он высокого уровня, не чувствую абсолютно ничего. пусть знаю игроков, пусть готов смотреть что угодно - удовольствия выходит на уровне просмотра матчей кубка с командами фнл или медиалиги. когда смотрю РПЛ, особенно с уровнем команд от середняков по типу Урала или хотя бы Нижненого Новгорода - получаю истинное наслаждение, ибо многих игроков уже знаю не один год и даже пердивных кочевников нет-нет да успел приметить за все время. хотя, наверное, тут проблема в субъективном восприятии, кому-то и иностранный футбол такой же родной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий