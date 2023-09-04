Овечкин о том, смотрит ли АПЛ или МЛС: «Смотрю только РПЛ»

Александр Овечкин заявил, что смотрит только российский футбол.

Хоккеист высказался о и желании посетить матч «Интер Майами», за который выступает аргентинец.

– Ты смотришь или английскую Премьер-лигу, например?

– Нет. Я смотрю только российскую.

– Футбольное « »?

– Да.

– Какие-то другие команды, матчи?

– Ну, так если мы с друзьями где-то сидим – посмотреть футбол, почему нет, – сказал нападающий « » и воспитанник хоккейного «Динамо» .

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