Президент ИИХФ о Федотове: «Адресуем санкции ФХР, КХЛ и игроку, если так и будет продолжаться»

Люк Тардиф предупредил о последствиях игры Ивана Федотова в КХЛ.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

Международная федерация хоккея оштрафовала московский клуб на пять тысяч франков.

– Мы еще не определились с числом, когда будет рассмотрено дело Федотова.

– Санкции в адрес ЦСКА?

– Это решит дисциплинарная комиссия.

Но если так будет продолжаться, санкции будут адресованы ФХР, а также КХЛ и игроку, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся