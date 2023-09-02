Президент ИИХФ о Федотове: «Адресуем санкции ФХР, КХЛ и игроку, если так и будет продолжаться»
Люк Тардиф предупредил о последствиях игры Ивана Федотова в КХЛ.
Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).
Международная федерация хоккея оштрафовала московский клуб на пять тысяч франков.
– Мы еще не определились с числом, когда будет рассмотрено дело Федотова.
– Санкции в адрес ЦСКА?
– Это решит дисциплинарная комиссия.
Но если так будет продолжаться, санкции будут адресованы ФХР, а также КХЛ и игроку, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся
Это будет логично.