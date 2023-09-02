Президент ИИХФ о Федотове: «Адресуем санкции ФХР, КХЛ и игроку, если так и будет продолжаться»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф предупредил о последствиях игры Ивана Федотова в КХЛ.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

Международная федерация хоккея оштрафовала московский клуб на пять тысяч франков.

– Мы еще не определились с числом, когда будет рассмотрено дело Федотова.

– Санкции в адрес ЦСКА?

– Это решит дисциплинарная комиссия.

Но если так будет продолжаться, санкции будут адресованы ФХР, а также КХЛ и игроку, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

20 комментариев

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Bleffinho
кому не наплевать? есть варианты, что наш спорт будет на равных условиях возвращён в мировые организации? накладывать санкции на тех, кого они отстранили - это бред больных людей
+42
-14
+28
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RBChannel
Да, больше санкций. Санкции на санкции еще можно наложить:))., а по факту - ничего не изменится. Не платить ни копейки и не вкладываться пока не вернут все сборные. А они их не вернут в ближайшие лет 5-10. Это просто не в их власти. Через несколько лет, когда ветер переменится, нужно будет выстраивать отношения с НХЛ и северной Америкой. Они к ИИХФ не имеют никакого отношения.
Это будет логично.
+34
-12
+22
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mbauer
Тут особо забавна ещё фраза "если так будет продолжаться". То есть если не будет - то норм что ли? Вышел разок, сыграл - и хрен с ним, так? Циркачи... Уж или крестик снимите, или портки наденьте
+23
-3
+20
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fcuper
И насчёт того,что они нас не пускают,да, не приятно,но не смертельно,они делают хуже только себе, сколько лет американцам и канадцам было плевать на все эти ои и чм по хоккею, ничего,вроде не грустили,вот и мы грустить не будем,всех с началом нового сезона КХЛ.
+22
-8
+14
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_Mx_
у клоуна ЧМ превращается в турнир дивизиона В, а он всё за санкции волнуется.
+15
-3
+12
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Gepard_GRIN
Да и нас рать.
+14
-3
+11
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Воздушный Змей
И в Спортлото обязательно. Копию письма отправьте во Всемирную лигу сексуальных реформ.
+22
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Олег НН
засуньте санкции себе в задницу и проверните там ТАм ихь . напугали гуся голой жопой
+26
-16
+10
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fcuper
да реально уже достали,отстранили нас от всех соревнований, практически воют против нас,наложили кучу санкций и до сих пор почему то думают,что мы должны следовать их правилам.
+11
-3
+8
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Евгений Кузнецов
Санкци, санкции, санкции... Когда они уже поймут что эти санкции не работают... Эти санкции в один конец... Когда им надо они их быстро отключают. У сына Тардифа который тренирует Марсель во Франции играет русский игрок, Гена Столяров, санкций нет никаких!!!
+9
-7
+2
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PolarBear
В качестве санкций не допустят Россию до Евротура
+4
-2
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Булгадарян Геворг
Ответ VintDV
Дисквалификация ЦСКА и запрет на международные трансферы для них. Потом видимо для ФХР ... следом признание возможности разрыва контрактов без последствий для игроков и вуаля ... КХЛ в каменном веке и никаких рычагов удержать игроков нет... ну только военкомат если....
и здорово. Посмотрим на наших ребят, таланты будут. Хоккей не футбол,тут наши сильны
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Сергей Ветродуев
На "Миротворец" Тардиффа. Не оправдывает надежд представителей укрянской цивилизации))))
+3
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VintDV
Дисквалификация ЦСКА и запрет на международные трансферы для них. Потом видимо для ФХР ... следом признание возможности разрыва контрактов без последствий для игроков и вуаля ... КХЛ в каменном веке и никаких рычагов удержать игроков нет... ну только военкомат если....
+5
-5
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ RBChannel
Да, больше санкций. Санкции на санкции еще можно наложить:))., а по факту - ничего не изменится. Не платить ни копейки и не вкладываться пока не вернут все сборные. А они их не вернут в ближайшие лет 5-10. Это просто не в их власти. Через несколько лет, когда ветер переменится, нужно будет выстраивать отношения с НХЛ и северной Америкой. Они к ИИХФ не имеют никакого отношения. Это будет логично.
Выстраиватели вместо того чтобы аренду нормально оформить эти клоуны из коньзавода все клубы КХЛ подставили
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Саша Мокрушин
Ответ fcuper
И насчёт того,что они нас не пускают,да, не приятно,но не смертельно,они делают хуже только себе, сколько лет американцам и канадцам было плевать на все эти ои и чм по хоккею, ничего,вроде не грустили,вот и мы грустить не будем,всех с началом нового сезона КХЛ.
А чё янкам грустить, они и студентами громили/выигрывали О.И. в 1960 и 1980 г.г. .. А вот нас и любителей некуда не пустят.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ VintDV
Дисквалификация ЦСКА и запрет на международные трансферы для них. Потом видимо для ФХР ... следом признание возможности разрыва контрактов без последствий для игроков и вуаля ... КХЛ в каменном веке и никаких рычагов удержать игроков нет... ну только военкомат если....
И? Ну запрет и запрет. Вот абсолютно плевать. Уедут легионеры - ну и отлично. В КХЛ не было достойных легов - пусть лучше молодежь развивается. А международных соревнований и так нет. Выйти из ИИХФ и вообще плевать на то, что они хотят. НХЛ живëт без ИИХФ и прекрасно живëт.
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