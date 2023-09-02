Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Ребята ловили шайбу на себя, Самонов неплох на последнем рубеже. Это командная победа»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Барыс Александр Самонов Владислав Ефремов Данил Алалыкин Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Барыса» (3:2).

– Мы хорошо начали, повели в счете. В третьем периоде хорошо сработало большинство, но затем «Барыс» пошел отыгрываться.

Мы немного упустили нить игры, но ребята не стушевались, дотерпели и заработали два очка.

– Показалось, что при счете 3:0 команда стала вести себя более вальяжно.

– Вам показалось. «Барыс» – хорошая команда, тем более при своих болельщиках, соперник заставил нас ошибаться.

– Рассчитываете замахнуться на Кубок Гагарина в этом сезоне?

– Думаю, у каждой команды в КХЛ есть такое желание. Мы не исключение.

– Вы называли «Барыс» принципиальным соперником. Почему?

– Это один из принципиальных соперников, всегда с ними напряженные матчи. Такие же матчи с «Магниткой», «Ак Барсом».

– С чем связано большое количество удалений?

– Думаю, это эмоции первого матча, тем более играли в гостях.

Ребята ловили шайбу на себя, Самонов неплох на последнем рубеже. Это командная победа.

– Как вам игра Алалыкина после травмы? Сколько он может играть?

– Он неплохо смотрелся, будем смотреть на его физическое состояние. Он не проходил предсезонку с нами, надо следить за его состоянием.

– Насколько довольны игрой Владислава Ефремова в первом звене?

– Его тройка хорошо смотрелась, забили голы, вторая шайба получилась красивая. Надеюсь, он так и будет продолжать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Козлов удивил сегодня, как выбранным составом, так и расстановкой по звеньям. столько экспериментов и неожиданных ходов!!! но сработало!!!

и при всей этой массе неожиданностей, результаты очень закономерными оказались. первую шайбу забил прошлогодний лидер Хмелевский. ещё две - новички Ефремов и Шаров; оба хотели сделать следующий шаг, брать больше ответственности на себя. первую шайбу пропустили в результате ошибки молодого защитника Комарова.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ruslanych
Если бы не удалялись, этот матч бы взяли вообще без нервов. У барыса вообще кроме первого звена для большинства нет ничего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Молодцы, с победы начали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rustam akhmetyanov
В Уфе все стабильно,аптеки наживаются на валидоле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ачиваков Марат
Эх еще бы двоих легионеров, как Хмелевский! В общем все молодцы, не плохая у нас команда, смотрится, скоростная. С первой победой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v.
Хорошо что не проиграли))))со счета три ноль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий