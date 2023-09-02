Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Ребята ловили шайбу на себя, Самонов неплох на последнем рубеже. Это командная победа»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Барыса» (3:2).

– Мы хорошо начали, повели в счете. В третьем периоде хорошо сработало большинство, но затем «Барыс» пошел отыгрываться.

Мы немного упустили нить игры, но ребята не стушевались, дотерпели и заработали два очка.

– Показалось, что при счете 3:0 команда стала вести себя более вальяжно.

– Вам показалось. «Барыс» – хорошая команда, тем более при своих болельщиках, соперник заставил нас ошибаться.

– Рассчитываете замахнуться на Кубок Гагарина в этом сезоне?

– Думаю, у каждой команды в есть такое желание. Мы не исключение.

– Вы называли « » принципиальным соперником. Почему?

– Это один из принципиальных соперников, всегда с ними напряженные матчи. Такие же матчи с «Магниткой», «Ак Барсом».

– С чем связано большое количество удалений?

– Думаю, это эмоции первого матча, тем более играли в гостях.

Ребята ловили шайбу на себя, неплох на последнем рубеже. Это командная победа.

– Как вам игра Алалыкина после травмы? Сколько он может играть?

– Он неплохо смотрелся, будем смотреть на его физическое состояние. Он не проходил предсезонку с нами, надо следить за его состоянием.

– Насколько довольны игрой Владислава Ефремова в первом звене?

– Его тройка хорошо смотрелась, забили голы, вторая шайба получилась красивая. Надеюсь, он так и будет продолжать, – сказал главный тренер « »