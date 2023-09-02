Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Ребята ловили шайбу на себя, Самонов неплох на последнем рубеже. Это командная победа»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Барыса» (3:2).
– Мы хорошо начали, повели в счете. В третьем периоде хорошо сработало большинство, но затем «Барыс» пошел отыгрываться.
Мы немного упустили нить игры, но ребята не стушевались, дотерпели и заработали два очка.
– Показалось, что при счете 3:0 команда стала вести себя более вальяжно.
– Вам показалось. «Барыс» – хорошая команда, тем более при своих болельщиках, соперник заставил нас ошибаться.
– Рассчитываете замахнуться на Кубок Гагарина в этом сезоне?
– Думаю, у каждой команды в КХЛ есть такое желание. Мы не исключение.
– Вы называли «Барыс» принципиальным соперником. Почему?
– Это один из принципиальных соперников, всегда с ними напряженные матчи. Такие же матчи с «Магниткой», «Ак Барсом».
– С чем связано большое количество удалений?
– Думаю, это эмоции первого матча, тем более играли в гостях.
Ребята ловили шайбу на себя, Самонов неплох на последнем рубеже. Это командная победа.
– Как вам игра Алалыкина после травмы? Сколько он может играть?
– Он неплохо смотрелся, будем смотреть на его физическое состояние. Он не проходил предсезонку с нами, надо следить за его состоянием.
– Насколько довольны игрой Владислава Ефремова в первом звене?
– Его тройка хорошо смотрелась, забили голы, вторая шайба получилась красивая. Надеюсь, он так и будет продолжать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов
и при всей этой массе неожиданностей, результаты очень закономерными оказались. первую шайбу забил прошлогодний лидер Хмелевский. ещё две - новички Ефремов и Шаров; оба хотели сделать следующий шаг, брать больше ответственности на себя. первую шайбу пропустили в результате ошибки молодого защитника Комарова.