Патрик Кэйн о реабилитации после операции: «Могу вернуться раньше срока, но смысл? Лучше быть готовым на 105-110%, а не просто на 90-95»

Теги возможные переходы травмы Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн сообщил, что его восстановление после операции проходит успешно.

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев. 

Сейчас 34-летний игрок находится в статусе неограниченно свободного агента. Американец рассказал, что после операции выходил на лед уже около 20 раз. 

«Приятно видеть прогресс и чувствовать себя лучше на льду. Что-то вроде возвращения к своему прежнему «я», так что это довольно интересно.

Сейчас мы подошли к тому моменту, когда может возникнуть вопрос, могу ли я вернуться пораньше? Да, возможно. Но есть ли в этом смысл? 

Знаете, может быть, лучше посвятить все свое время восстановлению и быть готовым на 105-110%, а не просто на 90-95. Но в любом случае я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году», – сказал Кэйн

Ранее агент игрока Пэт Бриссон говорил, что ясность с его будущим наступит в ноябре-декабре – после полного восстановления.

«Если кто-то сделает предложение, которое меня воодушевит, это не означает, что сейчас я не буду его рассматривать», – уточнил Кэйн. 

За карьеру в НХЛ нападающий провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков. В Кубке Стэнли – 143 игры и 138 (53+85) баллов.  

По условиям прошлого контракта средняя зарплата игрока составляла 10,5 млн долларов.

4 комментария

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Александр Иванов
Ответ Maasd4m
Сомневаюсь, что после травмы сможет выйти на более-менее приличный уровень. Скорее всего будет на минимальных (или около того) контрактах играть в качестве дядьки-ветерана в молодых и перспективных командах.
Точно такие же операции два- три года назад были у Куча и Пасты, а в прошлом сезоне больше их набрали только Мак и Драйз.
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YoRHa
Ответ Александр Иванов
Точно такие же операции два- три года назад были у Куча и Пасты, а в прошлом сезоне больше их набрали только Мак и Драйз.
Кучу с Пастой тоже по 35 было?
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Maasd4m
Ответ Александр Иванов
Точно такие же операции два- три года назад были у Куча и Пасты, а в прошлом сезоне больше их набрали только Мак и Драйз.
Сравни возраст, в котором эти игроки оперировались.
С годами восстановление и набор формы куда сложнее проходит.
А есть еще багаж старых травм и мелких повреждений, о которых не всегда рассказывают.
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