Патрик Кэйн о реабилитации после операции: «Могу вернуться раньше срока, но смысл? Лучше быть готовым на 105-110%, а не просто на 90-95»

Патрик Кэйн сообщил, что его восстановление после операции проходит успешно.

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.

Сейчас 34-летний игрок находится в статусе неограниченно свободного агента. Американец рассказал, что после операции выходил на лед уже около 20 раз.

«Приятно видеть прогресс и чувствовать себя лучше на льду. Что-то вроде возвращения к своему прежнему «я», так что это довольно интересно.

Сейчас мы подошли к тому моменту, когда может возникнуть вопрос, могу ли я вернуться пораньше? Да, возможно. Но есть ли в этом смысл?

Знаете, может быть, лучше посвятить все свое время восстановлению и быть готовым на 105-110%, а не просто на 90-95. Но в любом случае я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году», – сказал .

Ранее агент игрока Пэт Бриссон говорил, что ясность с его будущим наступит в ноябре-декабре – после полного восстановления.

«Если кто-то сделает предложение, которое меня воодушевит, это не означает, что сейчас я не буду его рассматривать», – уточнил Кэйн.

За карьеру в нападающий провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков. В Кубке Стэнли – 143 игры и 138 (53+85) баллов.

По условиям прошлого контракта средняя зарплата игрока составляла 10,5 млн долларов.