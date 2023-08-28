Медведев сравнил СКА с машиной: «Надо, чтобы она работала не вхолостую, а на результат. Для побед двигатель, тормоза, карданный вал, аудиосистема должны работать, как положено»

Александр Медведев сравнил СКА с машиной.

«У нас есть строгое разделение административно-хозяйственных, маркетинговых и спортивных вопросов. Но эти линии неизбежно пересекаются.

Чтобы побеждать, надо, по аналогии с машиной, чтобы и двигатель, и тормоза, и карданный вал, и аудиосистема работали, как положено.

Главная задача, чтобы машина работала – и работала не вхолостую, а на результат», – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.