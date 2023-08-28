Медведев сравнил СКА с машиной: «Надо, чтобы она работала не вхолостую, а на результат. Для побед двигатель, тормоза, карданный вал, аудиосистема должны работать, как положено»
Александр Медведев сравнил СКА с машиной.
«У нас есть строгое разделение административно-хозяйственных, маркетинговых и спортивных вопросов. Но эти линии неизбежно пересекаются.
Чтобы побеждать, надо, по аналогии с машиной, чтобы и двигатель, и тормоза, и карданный вал, и аудиосистема работали, как положено.
Главная задача, чтобы машина работала – и работала не вхолостую, а на результат», – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.
Сзади, как облако, пыль,
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Папа купил автомобиль!
Папа купил автомобиль!»- А.Б.Пугачева