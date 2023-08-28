Медведев сравнил СКА с машиной: «Надо, чтобы она работала не вхолостую, а на результат. Для побед двигатель, тормоза, карданный вал, аудиосистема должны работать, как положено»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Александр Медведев сравнил СКА с машиной.

«У нас есть строгое разделение административно-хозяйственных, маркетинговых и спортивных вопросов. Но эти линии неизбежно пересекаются.

Чтобы побеждать, надо, по аналогии с машиной, чтобы и двигатель, и тормоза, и карданный вал, и аудиосистема работали, как положено.

Главная задача, чтобы машина работала – и работала не вхолостую, а на результат», – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.

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8 комментариев

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Booligan
Аудиосистема вроде и так на высшем уровне, на тренерском мостике говорящая колонка на 140 децибел (не умная)
+4
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Евгений - 79
Особенно аудиосистема важный элемент «системы» для победы. Теперь Йозе точно всех победит
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Михаил Опякин
Пусть для побед работают только тормоза
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Machine Head
«С папою гордо мы едем по городу,
Сзади, как облако, пыль,
Все-таки здорово, что так недорого
Папа купил автомобиль!
Папа купил автомобиль!
Папа купил автомобиль!»- А.Б.Пугачева
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Barsum
Так она и работает не в холостую - регулярку же выиграли в прошлом сезоне, в ПО согласен - не попёрло.
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Olga.t
Какой-то ненормальный пиар СКА и Ротенберга устроили...
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Machine Head
А ботики Ротенберга в какую структуру клуба входят ? Хочу им передать привет . После оскорблений Морозова будут еще месяц обелять Ротенберга .
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Antoniom
Про задний привод упустил.
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