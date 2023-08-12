Вячеслав Фетисов: «Овечкина любят в России от мала до велика. Мне нравится, как играют тульские мальчишки – комбинационный, советский хоккей»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ КХЛ детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что Александра Овечкина любят в России.

В Туле состоялся товарищеский матч «Легенды Хоккея» – «Полипласт». В игре приняли участие Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов.

«В Туле очень любят спорт. Условия с каждым годом все лучше и лучше. Понятно, что сюда приехал небывалый по составу коллектив легенд.

Мы благодарны Александру Овечкину, что он вместе с нами приезжает, участвует в подобных мероприятиях, популяризирует хоккей. Его любят в стране от мала до велика. Поэтому праздник, естественно, состоялся.

Хотел бы отметить, что мне очень нравится, как играют тульские мальчишки: играют умно, в комбинационный, советский хоккей.

Даже по сравнению с тем, что было некоторое время назад, три-четыре года, просто на загляденье», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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