«Тампа» пригласила Остина Уотсона на просмотр. Форвард вошел в топ-5 по штрафу в прошлом сезоне НХЛ

Теги возможные переходы Оттава Тампа-Бэй НХЛ Остин Уотсон Хоккей

«Тампа» пригласила форварда Остина Уотсона на просмотр.

31-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Лайтнинг» осенью, как сообщает CapFriendly. 

В минувшем сезоне Уотсон вошел в топ-5 игроков НХЛ по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву». Он набрал 11 (9+2) баллов за результативность и принял участие в 12 драках. 

Всего в НХЛ нападающий провел 482 матча и набрал 114 (58+56) очков при 612 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 45 игр и 19 (10+9) очков. 

По прошлому 3-летнему контракту Остин получал 1,5 миллиона долларов за сезон.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
curdboy
Подготовка к Торонто и Флориде)) матчи, похоже, будут огненные))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий