«Тампа» пригласила Остина Уотсона на просмотр. Форвард вошел в топ-5 по штрафу в прошлом сезоне НХЛ
«Тампа» пригласила форварда Остина Уотсона на просмотр.
31-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Лайтнинг» осенью, как сообщает CapFriendly.
В минувшем сезоне Уотсон вошел в топ-5 игроков НХЛ по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву». Он набрал 11 (9+2) баллов за результативность и принял участие в 12 драках.
Всего в НХЛ нападающий провел 482 матча и набрал 114 (58+56) очков при 612 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 45 игр и 19 (10+9) очков.
По прошлому 3-летнему контракту Остин получал 1,5 миллиона долларов за сезон.
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