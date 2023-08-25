«Тампа» пригласила Остина Уотсона на просмотр. Форвард вошел в топ-5 по штрафу в прошлом сезоне НХЛ

«Тампа» пригласила форварда Остина Уотсона на просмотр.

31-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Лайтнинг» осенью, как сообщает CapFriendly.

В минувшем сезоне вошел в топ-5 игроков по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву». Он набрал 11 (9+2) баллов за результативность и принял участие в 12 драках.

Всего в НХЛ нападающий провел 482 матча и набрал 114 (58+56) очков при 612 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 45 игр и 19 (10+9) очков.

По прошлому 3-летнему контракту Остин получал 1,5 миллиона долларов за сезон.