Тамбиев о том, что его не назначали тренером в рижском «Динамо»: «Я говорил на русском языке – это играло большую роль, наверное»
Леонид Тамбиев поделился мыслями о том, почему не тренировал рижское «Динамо».
– Что происходит с рижским «Динамо»? Огорчила новость о закрытии клуба?
– Мне это не интересно.
Единственное – могу сказать спасибо «Динамо» за то, что, когда я был начинающим тренером, мне дали поработать в МХЛ. Мне предоставили трамплин.
Дальше молодежной лиги меня никто не поднимал. Я два или три раза проходил собеседования. Делал это на своем родном языке – многим это не нравилось.
Дальше собеседования никогда ничего не уходило. Всегда назначали других тренеров.
Я равнодушен к рижскому «Динамо». У меня другие мысли, идеи, жизнь. Я был огорчен таким подходом.
Я говорил на русском языке – это, наверное, играло большую роль. Меня не ставили главным тренером, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев
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