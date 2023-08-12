Тамбиев о том, что его не назначали тренером в рижском «Динамо»: «Я говорил на русском языке – это играло большую роль, наверное»

Теги КХЛ Динамо Рига Леонид Тамбиев Адмирал Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Тамбиев поделился мыслями о том, почему не тренировал рижское «Динамо».

– Что происходит с рижским «Динамо»? Огорчила новость о закрытии клуба?

– Мне это не интересно.

Единственное – могу сказать спасибо «Динамо» за то, что, когда я был начинающим тренером, мне дали поработать в МХЛ. Мне предоставили трамплин.

Дальше молодежной лиги меня никто не поднимал. Я два или три раза проходил собеседования. Делал это на своем родном языке – многим это не нравилось.

Дальше собеседования никогда ничего не уходило. Всегда назначали других тренеров.

Я равнодушен к рижскому «Динамо». У меня другие мысли, идеи, жизнь. Я был огорчен таким подходом.

Я говорил на русском языке – это, наверное, играло большую роль. Меня не ставили главным тренером, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев

1 комментарий

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Дмитрий Пасечник
а Тамбиев он вообще русский или латышь кто знает?
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