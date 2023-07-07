3-й номер драфта Кули про «Аризону»: «В мои планы не входит оставаться в колледже на четыре года, чтобы стать свободным агентом»

Логан Кули заявил о намерении выступать за «Аризону» в НХЛ.

3-й номер драфта НХЛ-2022 проведет следующий сезон в .

В минувшем сезоне Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата.

Он стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх. Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира.

Также сообщалось, что на решение Кули повлиял результат голосования в Темпе касательно новой арены «Аризоны».

«В мои планы не входит оставаться в колледже на четыре года и становиться свободным агентом. Я не хочу, чтобы меня обменяли или что-то в этом смысле.

Конечно, когда возвращаешься в школу, все начинают спекулировать, но я сосредоточен на том, чтобы прибавлять как хоккеист и играть за «Аризону», – сказал .