Агент Дементьев: «Тарасенко – элитный хоккеист мирового уровня. Сейчас он пытается найти рациональное решение»
Алексей Дементьев прокомментировал решение Владимира Тарсенко сменить агентов.
Теперь интересы российского нападающего представляют агенты Джей Пи Бэрри и Пэт Бриссон вместо Пола Теофаноса.
«Владимир Тарасенко однозначно является элитным хоккеистом мирового уровня. Он вносит большой вклад в результат любой команды, в которой он играет, будь то сборная России или клуб НХЛ.
Сейчас для Владимира наступил важный этап. Он пытается найти наиболее рациональное решение для продолжения своей карьеры. В связи с этим и происходят подобные шаги.
Основной вопрос – какова роль будет Тарасенко в клубе, какую финансовую компенсацию он станет получать и на какой срок будет контракт.
Исходя из этих параметров и происходит поиск команды», – сказал агент Алексей Дементьев, представляющий в России интересы нападающего Владимира Тарасенко.
Такая корова нужна самому.