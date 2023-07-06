Агент Дементьев: «Тарасенко – элитный хоккеист мирового уровня. Сейчас он пытается найти рациональное решение»

Алексей Дементьев прокомментировал решение Владимира Тарсенко сменить агентов.

Теперь интересы российского нападающего представляют агенты Джей Пи Бэрри и Пэт Бриссон вместо Пола Теофаноса.

« однозначно является элитным хоккеистом мирового уровня. Он вносит большой вклад в результат любой команды, в которой он играет, будь то сборная России или клуб .

Сейчас для Владимира наступил важный этап. Он пытается найти наиболее рациональное решение для продолжения своей карьеры. В связи с этим и происходят подобные шаги.

Основной вопрос – какова роль будет Тарасенко в клубе, какую финансовую компенсацию он станет получать и на какой срок будет контракт.

Исходя из этих параметров и происходит поиск команды», – сказал агент , представляющий в России интересы нападающего Владимира Тарасенко.