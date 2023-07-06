Агент Дементьев: «Тарасенко – элитный хоккеист мирового уровня. Сейчас он пытается найти рациональное решение»

Теги НХЛ Алексей Дементьев Владимир Тарасенко Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал решение Владимира Тарсенко сменить агентов.

Теперь интересы российского нападающего представляют агенты Джей Пи Бэрри и Пэт Бриссон вместо Пола Теофаноса.

«Владимир Тарасенко однозначно является элитным хоккеистом мирового уровня. Он вносит большой вклад в результат любой команды, в которой он играет, будь то сборная России или клуб НХЛ.

Сейчас для Владимира наступил важный этап. Он пытается найти наиболее рациональное решение для продолжения своей карьеры. В связи с этим и происходят подобные шаги.

Основной вопрос – какова роль будет Тарасенко в клубе, какую финансовую компенсацию он станет получать и на какой срок будет контракт.

Исходя из этих параметров и происходит поиск команды», – сказал агент Алексей Дементьев, представляющий в России интересы нападающего Владимира Тарасенко.

5 комментариев

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Maxim Shumov
Извините, разве он внес большой вклад в плей-офф в а НЙР? Ну и с элитным хоккеистом мирового уровня тоже чуточку сильно приукрасили, это вроде не МакКиннон.
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Сергей Орлов
Мирового уровня никогда не был, элитным – да, но недолго. Сейчас обычный середняк с огромной медкартой.
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Mephi027
Во нахваливает!

Такая корова нужна самому.
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ɔculpa
Ответ Сергей Орлов
Мирового уровня никогда не был, элитным – да, но недолго. Сейчас обычный середняк с огромной медкартой.
Я думал, что элитный это и есть мирового уровня)
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Сергей Орлов
Ответ ɔculpa
Я думал, что элитный это и есть мирового уровня)
Неправильно думали.
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