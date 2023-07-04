«Оттава» продлила контракт с Хэмоником на два года и 2,2 млн долларов

Теги Оттава НХЛ Трэвис Хэмоник Хоккей

«Оттава» подписала Трэвиса Хэмоника на два года и 2,2 миллиона долларов.

Средняя зарплата 32-летнего игрока составит 1,1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне защитник выступал за «Оттаву», набрав 21 (6+15) очко в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 71 минуте штрафа и среднем времени на льду 18:33.

У него 143 блока (2-е место в команде) и 109 силовых приемов (8-е).

Всего в НХЛ у Хэмоника 793 матча и 229 (50+179) очков при 715 минутах штрафа. В плей-офф – 22 игры и 4 (1+3) балла.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла три миллиона долларов.

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