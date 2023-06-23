Уилер сам хочет уйти из «Виннипега». Клуб и агент игрока сотрудничают (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы НХЛ Блэйк Уилер Виннипег Кевин Чевелдэйофф Хоккей

Форвард «Виннипега» Блэйк Уилер хочет уйти из клуба.

Игрок провел в «Джетс» 13 сезонов и долгое время был капитаном команды. Перед стартом прошлого сезона он был лишен капитанской нашивки.

Ранее стало известно, что канадский клуб может обменять Уилера или выкупить его контракт. 

У 36-летнего нападающего остается один год действия контракта с кэпхитом 8,25 миллиона долларов.

В его соглашении есть пункт об ограничении на обмен – игрок называет 5 команд, подходящих для обмена. При этом он в любом случае должен будет согласовать сделку.

«Здесь произошла некоторая путаница. Дело не в том, что «Виннипег» отчаянно хочет избавиться от Уилера. Обе стороны работают над этим вместе. Уилер сам заинтересован в перезагрузке. Поэтому клуб и его агент сейчас сотрудничают.

Сценариев может быть несколько – обмен, выкуп или же обмен в команду, которая его выкупит. Окно выкупов закрывается в следующую пятницу, решение должно быть принято к этому времени.

Но можно сказать, что Уилер не будет играть за «Джетс» в следующем сезоне», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. 

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6 комментариев

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dosatuy
Это надо было делать ещё когда они нашивку капитанскую отобрали. Послать их подальше.
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Maxim Shumov
Эти 5 команд наверняка - НЙР, ЛА, Вегас, Флорида, Тампа. Классика для всех желающих быть обменянными))
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DirtyHarry 44
Ответ Den_94
Виннипег развалился весь, что-то там не в порядке явно
Раздевалка там уже не в порядке. 4ый год. Прессуха Боунесса была неубедительна, или вы думали он это для красного словца наговорил?)
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Den_94
Виннипег развалился весь, что-то там не в порядке явно
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АРХАТ
"В его соглашении есть пункт об ограничении на обмен – игрок называет 5 команд, подходящих для обмена"
Вот эту фигню я бы запрещал в контрактах или хотя бы ограничение до 16 команд!
Назовёт условно Колорадо, Тампу, Вегас, Бостон и Торонто и попробуй проверни клубу выгодную сделку(
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DirtyHarry 44
Так, осталось только Шайфли сбагрить кому-нибудь.
Я если честно, думал, после прессухи Чеви думал, что ничего опять не поменяют и оставят этих господ дальше тупо контракты сидеть отрабатывать. А нет, все такие я#ца у руководства есть.
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