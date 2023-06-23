Уилер сам хочет уйти из «Виннипега». Клуб и агент игрока сотрудничают (Пьер ЛеБрюн)

Форвард «Виннипега» Блэйк Уилер хочет уйти из клуба.

Игрок провел в «Джетс» 13 сезонов и долгое время был капитаном команды. Перед стартом прошлого сезона он был лишен капитанской нашивки.

Ранее стало известно, что канадский клуб может обменять Уилера или выкупить его контракт.

У 36-летнего нападающего остается один год действия контракта с кэпхитом 8,25 миллиона долларов.

В его соглашении есть пункт об ограничении на обмен – игрок называет 5 команд, подходящих для обмена. При этом он в любом случае должен будет согласовать сделку.

«Здесь произошла некоторая путаница. Дело не в том, что « » отчаянно хочет избавиться от . Обе стороны работают над этим вместе. Уилер сам заинтересован в перезагрузке. Поэтому клуб и его агент сейчас сотрудничают.

Сценариев может быть несколько – обмен, выкуп или же обмен в команду, которая его выкупит. Окно выкупов закрывается в следующую пятницу, решение должно быть принято к этому времени.

Но можно сказать, что Уилер не будет играть за «Джетс» в следующем сезоне», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.