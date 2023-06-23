Уилер сам хочет уйти из «Виннипега». Клуб и агент игрока сотрудничают (Пьер ЛеБрюн)
Форвард «Виннипега» Блэйк Уилер хочет уйти из клуба.
Игрок провел в «Джетс» 13 сезонов и долгое время был капитаном команды. Перед стартом прошлого сезона он был лишен капитанской нашивки.
Ранее стало известно, что канадский клуб может обменять Уилера или выкупить его контракт.
У 36-летнего нападающего остается один год действия контракта с кэпхитом 8,25 миллиона долларов.
В его соглашении есть пункт об ограничении на обмен – игрок называет 5 команд, подходящих для обмена. При этом он в любом случае должен будет согласовать сделку.
«Здесь произошла некоторая путаница. Дело не в том, что «Виннипег» отчаянно хочет избавиться от Уилера. Обе стороны работают над этим вместе. Уилер сам заинтересован в перезагрузке. Поэтому клуб и его агент сейчас сотрудничают.
Сценариев может быть несколько – обмен, выкуп или же обмен в команду, которая его выкупит. Окно выкупов закрывается в следующую пятницу, решение должно быть принято к этому времени.
Но можно сказать, что Уилер не будет играть за «Джетс» в следующем сезоне», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Вот эту фигню я бы запрещал в контрактах или хотя бы ограничение до 16 команд!
Назовёт условно Колорадо, Тампу, Вегас, Бостон и Торонто и попробуй проверни клубу выгодную сделку(
Я если честно, думал, после прессухи Чеви думал, что ничего опять не поменяют и оставят этих господ дальше тупо контракты сидеть отрабатывать. А нет, все такие я#ца у руководства есть.