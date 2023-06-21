«Виннипег» может обменять Уилера или выкупить его контракт. Форвард провел в клубе 13 сезонов

Теги НХЛ Блэйк Уилер Виннипег Хоккей

«Виннипег» расстаться с Блэйком Уилером.

По информации TSN, канадский клуб и форвард рассматривают возможность выкупа контракта. «Джетс» также получили информацию об интересе других клубов к обмену и изучают этот вариант.

Контракт Уилера с «Виннипегом» действует до 2024 года. Выкуп может позволить клубу сэкономить 5,5 миллиона долларов на зарплате в предстоящем сезоне. Окно выкупа в НХЛ открылось на прошлой неделе и закроется 30 июня.

Форвард провел в «Виннипеге» 13 сезонов. В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Уилер провел 72 матча и набрал 55 (16+39) очков при показателе полезности «-3».

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3 комментария

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Du Du
Столько лет посвятил клубу, мужику 36 лет и стата у него не катастрофическая. Могли бы сезон потрепать сезон и достойно расстаться.
+2
0
+2
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SmilingBy
Ответ Du Du
Столько лет посвятил клубу, мужику 36 лет и стата у него не катастрофическая. Могли бы сезон потрепать сезон и достойно расстаться.
Может сам попросил клуб в надежде побороться за кубок.
+1
0
+1
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Du Du
Ответ SmilingBy
Может сам попросил клуб в надежде побороться за кубок.
Ну если Хэл, Дюбуа, Шайфли свалят - логично, делать там нечего.
0
0
0
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