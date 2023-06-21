«Виннипег» может обменять Уилера или выкупить его контракт. Форвард провел в клубе 13 сезонов

«Виннипег» расстаться с Блэйком Уилером.

По информации TSN, канадский клуб и форвард рассматривают возможность выкупа контракта. «Джетс» также получили информацию об интересе других клубов к обмену и изучают этот вариант.

Контракт Уилера с « » действует до 2024 года. Выкуп может позволить клубу сэкономить 5,5 миллиона долларов на зарплате в предстоящем сезоне. Окно выкупа в НХЛ открылось на прошлой неделе и закроется 30 июня.

Форвард провел в «Виннипеге» 13 сезонов. В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Уилер провел 72 матча и набрал 55 (16+39) очков при показателе полезности «-3».