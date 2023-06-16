«Вегас» и компания рэпера 50 Cent по производству вин и спиртных напитков подписали договор о сотрудничестве

Теги бизнес НХЛ Вегас Уильям Фоли алкоголь и спорт музыка Хоккей

«Вегас» и компания рэпера 50 Cent договорились о сотрудничестве.

Клуб НХЛ объявил о многолетнем партнерстве с компанией по производству вин и спиртных напитков Sire Spirits, принадлежащей Кертису Джексону, известному под псевдонимом 50 Cent.

В предстоящие сезоны коньяк Branson и шампанское Le Chemin du Roi будут маркированы как официальное шампанское и официальный коньяк клуба «Вегас Голден Найтс».

Отмечается, что продукция Sire Spirits находилась в раздевалке команды во время празднования победы в Кубке Стэнли-2023.

Кроме того, фонд рэпера G-Unity совместно с фондом «Вегаса» планирует помогать сообществу Лас-Вегаса.

«Я рад, что Sire Spirits заключила свой первый партнерский контракт в НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Коньяк Branson и шампанское Le Chemin du Roi – чемпионские бренды для команд-победителей.

Билл Фоли и вся его команда знают, как побеждать, и являются идеальными партнерами для моих брендов и для того, чтобы я мог расширить свои благотворительные усилия в сообществе Лас-Вегаса через фонд G-Unity.

Хоккей – захватывающий вид спорта, а Лас-Вегас – ведущий рынок развлечений. Я с нетерпением жду возможности работать в тесном сотрудничестве с организацией «Голден Найтс», – сказал 50 Cent.

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