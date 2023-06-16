Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который угрожал устроить стрельбу во время 5-го матча финала Кубка Стэнли

Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который угрожал устроить стрельбу на T-Mobile Arena.

Мужчина обещал устроить массовую стрельбу на арене в Лас-Вегасе во время пятого матча финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой», сообщает ESPN.

Он был арестован менее чем за четыре часа до начала игры.

В отчете об аресте, опубликованном полицейским департаментом Лас-Вегаса, подозреваемый идентифицируется как Мэтью Десавио. Детективы описывают его как 33-летнего мужчину с психическими заболеваниями и рядом арестов. В отчете не говорится, обнаружили ли детективы какое-либо оружие у подозреваемого.

Согласно отчету, в «серии бессвязных текстовых сообщений, телефонных звонков и постов в социальных сетях» подозреваемый угрожал «расстрелять» хоккейный матч против «Флориды».

В 2014 году Десавио был арестован по обвинению в домашнем насилии и преследовании. В октябре прошлого года он был задержан по обвинению в уголовном преступлении, связанном с угрозой совершения террористического акта или массового уничтожения. Согласно ходатайству, поданному его государственным защитником по этому делу, у Десавио «было диагностировано психическое заболевание, он был признан недееспособным для того, чтобы предстать перед судом».

«Пантерс» уступили «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).