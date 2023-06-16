Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который угрожал устроить стрельбу во время 5-го матча финала Кубка Стэнли

Теги происшествия Флорида Кубок Стэнли НХЛ ESPN Вегас T-Mobile Arena Хоккей

Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который угрожал устроить стрельбу на T-Mobile Arena.

Мужчина обещал устроить массовую стрельбу на арене в Лас-Вегасе во время пятого матча финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой», сообщает ESPN.

Он был арестован менее чем за четыре часа до начала игры.

В отчете об аресте, опубликованном полицейским департаментом Лас-Вегаса, подозреваемый идентифицируется как Мэтью Десавио. Детективы описывают его как 33-летнего мужчину с психическими заболеваниями и рядом арестов. В отчете не говорится, обнаружили ли детективы какое-либо оружие у подозреваемого.

Согласно отчету, в «серии бессвязных текстовых сообщений, телефонных звонков и постов в социальных сетях» подозреваемый угрожал «расстрелять» хоккейный матч против «Флориды».

В 2014 году Десавио был арестован по обвинению в домашнем насилии и преследовании. В октябре прошлого года он был задержан по обвинению в уголовном преступлении, связанном с угрозой совершения террористического акта или массового уничтожения. Согласно ходатайству, поданному его государственным защитником по этому делу, у Десавио «было диагностировано психическое заболевание, он был признан недееспособным для того, чтобы предстать перед судом». 

«Пантерс» уступили «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий