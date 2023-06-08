Плющев назвал трех лучших легионеров сезона КХЛ: «Яшкин, Дитц и Паскуале. Больше мне никто в глаза не бросился»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Дмитрий Яшкин Эдди Паскуале Даррен Дитц Адам Рейдеборн Хоккей

Владимир Плющев назвал свою тройку лучших легионеров сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Топ-3 лучших легионеров сезона в КХЛ?

– Более менее стабильно на протяжении сезона выступал Яшкин. Это однозначно. Наверное, защитник ЦСКА Дитц – интересный парень. И еще вратарь Магнитогорска Паскуале.

Вот эта тройка. Больше мне никто в глаза не бросился. 

– Почему Паскуале, а не Рейдеборн из ЦСКА?

– Это мое мнение. Да, в плей-офф Рейдеборн выступил стабильно, но не на протяжении всего сезона, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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7 комментариев

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Dragon10
Где то горько всплакнул Буше)
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Евгений Узингер
билять, Плющев топ. Паскуале конечно. И Диц. видели что он делает? А Яшкин? Плющев топ и правдивый
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dosatuy
А где он сейчас? Чем занимается?
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Sever12
Вообще не один не в топе. Да пофиг вообще как Адам провел регулярку, главное как он тащил в плей-офф. Бобровский тоже провел дно регулярку и вытащил Флориду в финал, это в сто раз важнее регулярки, но у Плюшева свои приоритеты, непонятно только для чего вообще тогда играть в хоккей...
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srs
Разве отыгравшие в Кахаэль более 3 сезонов, редкие неуехавшие(когда одни массово так поступали) и даже приехавшие(когда многие так не делают)... могут считаться легионерами в местном чемпионате?
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