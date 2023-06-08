Плющев назвал трех лучших легионеров сезона КХЛ: «Яшкин, Дитц и Паскуале. Больше мне никто в глаза не бросился»
Владимир Плющев назвал свою тройку лучших легионеров сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Топ-3 лучших легионеров сезона в КХЛ?
– Более менее стабильно на протяжении сезона выступал Яшкин. Это однозначно. Наверное, защитник ЦСКА Дитц – интересный парень. И еще вратарь Магнитогорска Паскуале.
Вот эта тройка. Больше мне никто в глаза не бросился.
– Почему Паскуале, а не Рейдеборн из ЦСКА?
– Это мое мнение. Да, в плей-офф Рейдеборн выступил стабильно, но не на протяжении всего сезона, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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