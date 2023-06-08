Плющев назвал трех лучших легионеров сезона КХЛ: «Яшкин, Дитц и Паскуале. Больше мне никто в глаза не бросился»

Владимир Плющев назвал свою тройку лучших легионеров сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Топ-3 лучших легионеров сезона в КХЛ?

– Более менее стабильно на протяжении сезона выступал Яшкин. Это однозначно. Наверное, защитник ЦСКА Дитц – интересный парень. И еще вратарь Магнитогорска Паскуале.

Вот эта тройка. Больше мне никто в глаза не бросился.

– Почему Паскуале, а не Рейдеборн из ЦСКА?

– Это мое мнение. Да, в плей-офф Рейдеборн выступил стабильно, но не на протяжении всего сезона, – сказал бывший главный тренер сборной России.