Ворсин о Беларуси: «ИИХФ фактически отлучила нас от третьего ЧМ подряд. На Олимпиаду-2026 мы уже ни под каким соусом не попадем»

Теги ИИХФ Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Евгений Ворсин Люк Тардиф Хоккей

Евгений Ворсин считает, что сборная Беларуси не сыграет на Олимпиаде-2026.

«ИИХФ нас фактически отлучила от третьего чемпионата мира подряд. К сожалению, на Олимпийские игры 2026 года мы в хоккее уже ни под каким соусом не попадем.

Все дело в том, что по итогам этого чемпионата мира уже сформируется когорта команд, которые смогу претендовать на олимпийскую квалификацию.

Даже если в марте 2024 года федерация чисто гипотетически допустит нас к международным турнирам, то мы сможем заявиться только на ЧМ-2025.

К тому времени состав участников и соискателей путевок на итальянскую Олимпиаду будет уже определен.

Вот тот же Люк Тардиф… Можно по-разному относится к Рене Фазелу, что он благосклонно относился к России, Беларуси, но у него всегда была позиция, с ним считались.

А что делает Люк? Он в начале процесса сначала заявляет, что и Россия, и Беларусь на следующий чемпионат мира вернутся сразу в высший дивизион. Мы обрадовались.

И вдруг заявление: не будет на «мире» ни России, ни Беларуси, а мы просто по международному рейтингу дадим России 1020 очков и Беларуси – 860.

Я сразу понимаю, что такое этот рейтинг. Когда мы три чемпионата мира подряд пропустим, какой у нас рейтинг будет! Куда мы попадем с 16-18-й позиций?» – сказал государственный тренер сборной Беларуси Евгений Ворсин.

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