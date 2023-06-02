Ворсин о Беларуси: «ИИХФ фактически отлучила нас от третьего ЧМ подряд. На Олимпиаду-2026 мы уже ни под каким соусом не попадем»

Евгений Ворсин считает, что сборная Беларуси не сыграет на Олимпиаде-2026.

«ИИХФ нас фактически отлучила от третьего чемпионата мира подряд. К сожалению, на Олимпийские игры 2026 года мы в хоккее уже ни под каким соусом не попадем.

Все дело в том, что по итогам этого чемпионата мира уже сформируется когорта команд, которые смогу претендовать на олимпийскую квалификацию.

Даже если в марте 2024 года федерация чисто гипотетически допустит нас к международным турнирам, то мы сможем заявиться только на ЧМ-2025.

К тому времени состав участников и соискателей путевок на итальянскую Олимпиаду будет уже определен.

Вот тот же Люк Тардиф… Можно по-разному относится к Рене Фазелу, что он благосклонно относился к России, Беларуси, но у него всегда была позиция, с ним считались.

А что делает Люк? Он в начале процесса сначала заявляет, что и Россия, и Беларусь на следующий чемпионат мира вернутся сразу в высший дивизион. Мы обрадовались.

И вдруг заявление: не будет на «мире» ни России, ни Беларуси, а мы просто по международному рейтингу дадим России 1020 очков и Беларуси – 860.

Я сразу понимаю, что такое этот рейтинг. Когда мы три чемпионата мира подряд пропустим, какой у нас рейтинг будет! Куда мы попадем с 16-18-й позиций?» – сказал государственный тренер сборной Беларуси Евгений Ворсин.