Свитер Гретцки с последнего матча в НХЛ выставлен на аукцион

Теги Рейнджерс Уэйн Гретцки бизнес НХЛ игровая форма стиль Хоккей

Свитер лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки был выставлен на аукцион.

В этом джерси нападающий провел свой последний матч в НХЛ.

Игра «Рейнджерс» против «Питтсбурга» прошла 18 апреля 1999 года. В этом матче Гретцки набрал свое последнее очко в карьере, отдав результативную передачу. Всего на его счету 2 857 (894+1 963) баллов в 1 487 играх.

Цена на аукционе Grey Flannel Auctions стартовала с 50 тысяч долларов и к данному моменту достигла 189 880 долларов.

На свитере «Рейнджерс» есть подпись Гретцки, а также дата проведения матча. 

Торги завершатся 11 июня. 

 

Фото: Grey Flannel Auctions

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7 комментариев

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Philatelist79
В этом проигранном матче он отдал свою последнюю голевую передачу
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Trash Talking
Эх, времена... Когда я праздновал своё трёхлетие, Гретцки проводил последний матч в НХЛ...
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Ivan Juniorovich
цена, скорее всего до лямов 6 дойдет
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