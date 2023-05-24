Свитер Гретцки с последнего матча в НХЛ выставлен на аукцион
Свитер лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки был выставлен на аукцион.
В этом джерси нападающий провел свой последний матч в НХЛ.
Игра «Рейнджерс» против «Питтсбурга» прошла 18 апреля 1999 года. В этом матче Гретцки набрал свое последнее очко в карьере, отдав результативную передачу. Всего на его счету 2 857 (894+1 963) баллов в 1 487 играх.
Цена на аукционе Grey Flannel Auctions стартовала с 50 тысяч долларов и к данному моменту достигла 189 880 долларов.
На свитере «Рейнджерс» есть подпись Гретцки, а также дата проведения матча.
Торги завершатся 11 июня.
Фото: Grey Flannel Auctions
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