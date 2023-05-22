Какко после 40 очков в сезоне: «Я становлюсь все лучше и лучше с каждым годом в НХЛ»

Теги Рейнджерс НХЛ Каапо Какко Хоккей

Каапо Какко считает, что улучшает свою игру с каждым сезоном в НХЛ.

После поражения в первом раунде Кубка Стэнли «Рейнджерс» отправили в отставку главного тренера Жерара Галлана.

«Не знаю, что произойдет дальше. Я не первый, кого спросят о том, что произойдет. Посмотрим. Понимаем, что в следующем сезоне будут новый главный тренер. Посмотрим, кто им станет.

На ЧМ-2023 я получил хороший шанс еще немного поиграть в хоккей, стать лучше как игрок и помочь команде.

Чувствую, что с каждым годом в НХЛ я становлюсь все лучше и лучше.

В этом сезоне я провел все 82 матча. Это то, что я хотел сделать, потому что в прошлом сезоне я пропустил несколько матчей», – сказал нападающий «Рейнджерс» и сборной Финляндии.

Каапо Какко набрал 40 (18+22) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

20 комментариев

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Lermont
Рейнджерс прямо эталон по провалам на драфтах. Два некствана, оба ни о чём. 200+ матчей, меньше 0,5 очка за игру.
+28
-4
+24
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Юрий Богданов
Какко: "А Лафреньер ваще машина"
+25
-2
+23
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Трипл-дабл Дончича
Каако: «Так говорит мой агент».
+18
-2
+16
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Артем Зырянов
Ответ Lermont
Рейнджерс прямо эталон по провалам на драфтах. Два некствана, оба ни о чём. 200+ матчей, меньше 0,5 очка за игру.
К 22 годам у Какко уже более 200 матчей и 98 очков из, преимущественно, боттом 6. Все идет по чуть медленнее ожиданий, но эти ожидания не проблема Какко.
+12
-2
+10
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хОКкейный батя
🤭
+9
-1
+8
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4etlanin
Почитал коменты.
Господа, мы тут все юмористы однако.
А вот давайте проследим историю НЙР.
Кто за них играет в последнем ПО:
1. Рекордсмен франшизы по голам в ПО,
2. Парень с лучшим кистевым в лиге,
3. Самый дорогой вингер в истории НХЛ,
4. Легенда Чикаго,
5. Праймовый скандинав из Ирана.
Это только в нападении, ещё есть обладатель Норриса и Труба.
Игора оставим за скобками, т. к. два раза вытащить команду наверх дорогого стоит.

Ну где тут место для Какко, Лафренье и Хитила?
Парни, которые, по потенциалу, должны играть в топ-6.
Какко даже во 2-ю спецбригаду большинства не проходил.
Налицо полный провал ГенМенеджера. Всё тут верят, что КС выигрывают 3 тройки, где она у НЙР?

Теперь история Какко.
У парня сахарный диабет 1 типа. Были ковидные 2 года. При его заболевании это риск 1 степени. Я это точно знаю, у меня женщина коллега, с таким же заболеванием в 2020 году умерла. Ей было 33 года.

Мы все, я по крайней мере, не знаем как он "берегся" и тренировался в эти годы. Тут прошу вас без сарказма.

Для киндеров НЙР смена тренера это шанс стать лучше, полезнее. Галан был заточён на победу здесь и сейчас. По моему мнению он вообще на киндеров НЙР внимания обращал мало.

Хьюз, на сегодня, это игрок, из родившихся в 21 веке и заигранных в лиге, с самым большим талантом. + в НДД нет легенд.
Хьюз уже несколько лет играет с лучшими игроками в команде и в первой тройке (пускай она условно первая) с соответствующим временем на площадке. Рафф тренер, умеющий развивать таланты.
+2
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MetalFox
Ответ iron_m
Да не особо
В смысле не особо? В 20 лет уже сезон с >ppg выдал. Или кто-то реально рассчитывал что он с 18 лет разрывать начнет?
+2
0
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iron_m
Ответ Philatelist79
Хьюз-то быстро освоился.
Да не особо
+2
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Камаз Отходов
Craapo Crappo
+2
0
+2
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j_jms
В общем темпы неплохие. Годам к 38 может получиться второй Павелски. А может и нет.
+2
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Nikolay_exp
Ещё один недонекстван. Гонору было как у нового Гретцки,а по факту середняк как и Лафреньер
+1
0
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Philatelist79
Ответ хОКкейный батя
🤭
На компе не отображаются смайлы, полагаю, что тут смех. и поддержу.
+2
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Venger80
Ответ Трипл-дабл Дончича
Каако: «Так говорит мой агент».
"...и мои родители "
+2
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VintDV
Трепещи лига, Какко уже начал тебя разрывать:)
+1
-1
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LOsP06GH
Я надеялся Галлан с ними возиться не станет и эту троицу обменяют максимально быстро и эффективно! Но воз и ныне там! Вся надежда на Бэбкока или Патрика Руа.
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сергей егоров
Ответ Lermont
Рейнджерс прямо эталон по провалам на драфтах. Два некствана, оба ни о чём. 200+ матчей, меньше 0,5 очка за игру.
Это точно. Непонятно, что с ними в НЙ происходит
+2
-2
0
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Дмитрий Травницкий
Ответ 4etlanin
Почитал коменты. Господа, мы тут все юмористы однако. А вот давайте проследим историю НЙР. Кто за них играет в последнем ПО: 1. Рекордсмен франшизы по голам в ПО, 2. Парень с лучшим кистевым в лиге, 3. Самый дорогой вингер в истории НХЛ, 4. Легенда Чикаго, 5. Праймовый скандинав из Ирана. Это только в нападении, ещё есть обладатель Норриса и Труба. Игора оставим за скобками, т. к. два раза вытащить команду наверх дорогого стоит. Ну где тут место для Какко, Лафренье и Хитила? Парни, которые, по потенциалу, должны играть в топ-6. Какко даже во 2-ю спецбригаду большинства не проходил. Налицо полный провал ГенМенеджера. Всё тут верят, что КС выигрывают 3 тройки, где она у НЙР? Теперь история Какко. У парня сахарный диабет 1 типа. Были ковидные 2 года. При его заболевании это риск 1 степени. Я это точно знаю, у меня женщина коллега, с таким же заболеванием в 2020 году умерла. Ей было 33 года. Мы все, я по крайней мере, не знаем как он "берегся" и тренировался в эти годы. Тут прошу вас без сарказма. Для киндеров НЙР смена тренера это шанс стать лучше, полезнее. Галан был заточён на победу здесь и сейчас. По моему мнению он вообще на киндеров НЙР внимания обращал мало. Хьюз, на сегодня, это игрок, из родившихся в 21 веке и заигранных в лиге, с самым большим талантом. + в НДД нет легенд. Хьюз уже несколько лет играет с лучшими игроками в команде и в первой тройке (пускай она условно первая) с соответствующим временем на площадке. Рафф тренер, умеющий развивать таланты.
Кейн и Тарасенко появились после дедлайна. Человек, которого считали потенциальной звездой на драфте, на четвёртый год в лиге не может забить за сезон 20 шайб. В большенстве выпускают тех, кто может забить или создать голевой момент . По какому критерию он для этого подходит? Если-бы не высокий драфт, то его давно бы уже слили. По Лафренье тоже куча восторгов было и тоже пока пшик. А вот про Робертсона никто не кричал, а парень сразу показал свой уровень.
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