Какко после 40 очков в сезоне: «Я становлюсь все лучше и лучше с каждым годом в НХЛ»

Каапо Какко считает, что улучшает свою игру с каждым сезоном в НХЛ.

После поражения в первом раунде Кубка Стэнли « » отправили в отставку главного тренера Жерара Галлана.

«Не знаю, что произойдет дальше. Я не первый, кого спросят о том, что произойдет. Посмотрим. Понимаем, что в следующем сезоне будут новый главный тренер. Посмотрим, кто им станет.

На ЧМ-2023 я получил хороший шанс еще немного поиграть в хоккей, стать лучше как игрок и помочь команде.

Чувствую, что с каждым годом в я становлюсь все лучше и лучше.

В этом сезоне я провел все 82 матча. Это то, что я хотел сделать, потому что в прошлом сезоне я пропустил несколько матчей», – сказал нападающий « » и сборной Финляндии.

набрал 40 (18+22) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.