Какко после 40 очков в сезоне: «Я становлюсь все лучше и лучше с каждым годом в НХЛ»
Каапо Какко считает, что улучшает свою игру с каждым сезоном в НХЛ.
После поражения в первом раунде Кубка Стэнли «Рейнджерс» отправили в отставку главного тренера Жерара Галлана.
«Не знаю, что произойдет дальше. Я не первый, кого спросят о том, что произойдет. Посмотрим. Понимаем, что в следующем сезоне будут новый главный тренер. Посмотрим, кто им станет.
На ЧМ-2023 я получил хороший шанс еще немного поиграть в хоккей, стать лучше как игрок и помочь команде.
Чувствую, что с каждым годом в НХЛ я становлюсь все лучше и лучше.
В этом сезоне я провел все 82 матча. Это то, что я хотел сделать, потому что в прошлом сезоне я пропустил несколько матчей», – сказал нападающий «Рейнджерс» и сборной Финляндии.
Каапо Какко набрал 40 (18+22) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Господа, мы тут все юмористы однако.
А вот давайте проследим историю НЙР.
Кто за них играет в последнем ПО:
1. Рекордсмен франшизы по голам в ПО,
2. Парень с лучшим кистевым в лиге,
3. Самый дорогой вингер в истории НХЛ,
4. Легенда Чикаго,
5. Праймовый скандинав из Ирана.
Это только в нападении, ещё есть обладатель Норриса и Труба.
Игора оставим за скобками, т. к. два раза вытащить команду наверх дорогого стоит.
Ну где тут место для Какко, Лафренье и Хитила?
Парни, которые, по потенциалу, должны играть в топ-6.
Какко даже во 2-ю спецбригаду большинства не проходил.
Налицо полный провал ГенМенеджера. Всё тут верят, что КС выигрывают 3 тройки, где она у НЙР?
Теперь история Какко.
У парня сахарный диабет 1 типа. Были ковидные 2 года. При его заболевании это риск 1 степени. Я это точно знаю, у меня женщина коллега, с таким же заболеванием в 2020 году умерла. Ей было 33 года.
Мы все, я по крайней мере, не знаем как он "берегся" и тренировался в эти годы. Тут прошу вас без сарказма.
Для киндеров НЙР смена тренера это шанс стать лучше, полезнее. Галан был заточён на победу здесь и сейчас. По моему мнению он вообще на киндеров НЙР внимания обращал мало.
Хьюз, на сегодня, это игрок, из родившихся в 21 веке и заигранных в лиге, с самым большим талантом. + в НДД нет легенд.
Хьюз уже несколько лет играет с лучшими игроками в команде и в первой тройке (пускай она условно первая) с соответствующим временем на площадке. Рафф тренер, умеющий развивать таланты.