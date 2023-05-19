Кубок Стэнли. Финал Востока. «Флорида» обыграла «Каролину» в 4-м овертайме
«Флорида» обыграла «Каролину» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции.
Финал Востока
- Дата проведения
- 19 мая, 03.00, «PNC Arena»
- 1:0 – 19 Джарвис (Бернс, Ахо)
- 1:1 – 35 Барков (Верхэге, Дюклер)
- 1:2 – 37 Верхэге (Барков, Дюклер)
- 2:2 – 43 Ноусен (Нечас, Джарвис)
- 2:3 – 139 Ткачак (Беннетт)
- Вратари: Андерсен 57/60 – Бобровский 63/65.
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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