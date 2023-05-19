Кубок Стэнли. Финал Востока. «Флорида» обыграла «Каролину» в 4-м овертайме

Теги результаты Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» обыграла «Каролину» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции.

Кубок Стэнли

Финал Востока

Каролина – Флорида 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Дата проведения
19 мая, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Джарвис (Бернс, Ахо)
1:1 – 35 Барков (Верхэге, Дюклер)
1:2 – 37 Верхэге (Барков, Дюклер)
2:2 – 43 Ноусен (Нечас, Джарвис)
2:3 – 139 Ткачак (Беннетт)
Вратари: Андерсен 57/60 – Бобровский 63/65.

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли

560 комментариев

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Зелёный рубероид
Ответ Ришат Насибуллин
Просыпаюсь утром, думаю посмотрю хайлайты, а тут овертайм и уже выезжаю на работу, а матч еще не закончен)) буду досматривать на работе))
С работы вернёшься, досмотришь
+262
-2
+260
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Finnik
Закончил школу, потом универ, женился, родился ребенок, а Каролина с Флоридой все ещё играют
+184
0
+184
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Finnik
Закончил школу, потом универ, женился, родился ребенок, а Каролина с Флоридой все ещё играют
Матч был такой длинный, что в его начале Гудас был без бороды
+145
-1
+144
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Ришат Насибуллин
Просыпаюсь утром, думаю посмотрю хайлайты, а тут овертайм и уже выезжаю на работу, а матч еще не закончен)) буду досматривать на работе))
+78
-1
+77
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RBS
Бобровскому хорошего настроя и игры!!!
+73
-6
+67
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Егор Привалов
Предлагаю как в шахматах, по 0,5 каждому и по домам
+61
-2
+59
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PatologoanatoM
Братцы никто не ловит дежавю? Совсем недавно была такая команда, которая ураганом всех сметала в регулярке , но потом была позорно свипнута в по, где ее хваленная супер атака ничего не смогла сделать. На след сезон они уже так не рвали жилы в регулярке, сделали несколько точечных изменений в составе и в плей-офф их русский вратарь стал непробиваемой стеной, они выиграли победителя регулярки из Бостона, выиграли в 5ом овертайме одну из самых изнуряющих игр в истории и по итогу забрали кубок, уехав прибухнуть в свой солнечный штат) никого этот путь не напоминает?)
+56
-1
+55
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k-kaprizov
Хотел я этот матч вечером глянуть, больше не хочу.
+47
-1
+46
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Кавабунга Шреддоголовый
Вместо одного матча мы посмотрели два. В обоих ничья
+39
-2
+37
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Михаил Майоров
Сергей «limit two» Бобровский
+34
-1
+33
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Кавабунга Шреддоголовый
Никогда не играйте с Флоридой овертайм
+29
0
+29
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shtrafbat
Котам успеха, Бобру спокойствия!
+31
-4
+27
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akrets
После схода Макдэвида, Бобровский- главный хоккеист этого кубка. И по игре, и по звездности
+32
-5
+27
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Alexander Nikolaev
ночная хоккейная лига
+24
0
+24
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oberkorn
Судьи наверное в раздевалке подрались, из за того что отменили третий гол пантер в основное время
+26
-3
+23
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Непристойное предложение
я думал это у меня приложение виснет и счёт не обновился финальный, а они играют ещё...)
+22
0
+22
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glavniiexpert
Позорище, Уайта пихали и он делал все чтобы избежать контакта, нет здесь никакого интерфиренса, чистый гол
+26
-5
+21
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Британский шпион
Боб, тащи!
+22
-1
+21
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Rafael Sarkisian
Я на работу погнал. Вечером подключусь снова)
+22
-1
+21
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Николай Михайлов
Какой же все-таки Верхеги тащер
+21
0
+21
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Кавабунга Шреддоголовый
До начала матча Вегаса осталось 18 часов. Должны дотянуть
+20
0
+20
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Ruslik39rus
Чистый гол отменили матрасы.
+26
-6
+20
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serov1
Хорошо что у меня отпуск начался)))
+19
0
+19
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vufer
Бобровский больше 2х по прежнему не пропускает.
+19
0
+19
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goga70
Ответ Егор Привалов
Предлагаю как в шахматах, по 0,5 каждому и по домам
Наливай по 0.7, тогда может разойдемся:).
+19
0
+19
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