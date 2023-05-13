Порядин о травмах Хуснутдинова и Бардакова: «Парни под 100 матчей провели, сезон длинный. Нагрузка очень приличная»

Теги травмы товарищеские матчи Павел Порядин Марат Хуснутдинов Захар Бардаков сборная России U25 Хоккей

Павел Порядин высказался о травмах капитанов сборной «России 25».

— Во время турне сломались уже два капитана сборной России —Хуснутдинов и Бардаков. Вы не думаете, что можно в мае сломаться на ровном месте? А ведь в новом сезоне вам нужно показывать себя в «Спартаке».

— Наверное, есть такой момент. Но я стараюсь не думать об этом. Когда начинаешь такие мысли в голову брать, то травма начнет за тобой ходить. Это такой общий принцип.

Надо посмотреть, как сломались ребята. Может, там была случайность. Но если разбирать глобально, то сезон длинный, парни под 100 матчей провели. Нагрузка очень приличная. Поэтому надо очень тщательно проводить разминку — и вообще быть внимательным. Играть жестко надо, но сопернику наносить травму не хочется в безобидной ситуации, – сказал форвард сборной «России 25».

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