Порядин о травмах Хуснутдинова и Бардакова: «Парни под 100 матчей провели, сезон длинный. Нагрузка очень приличная»

Павел Порядин высказался о травмах капитанов сборной «России 25».

— Во время турне сломались уже два капитана сборной России — и . Вы не думаете, что можно в мае сломаться на ровном месте? А ведь в новом сезоне вам нужно показывать себя в «Спартаке».

— Наверное, есть такой момент. Но я стараюсь не думать об этом. Когда начинаешь такие мысли в голову брать, то травма начнет за тобой ходить. Это такой общий принцип.

Надо посмотреть, как сломались ребята. Может, там была случайность. Но если разбирать глобально, то сезон длинный, парни под 100 матчей провели. Нагрузка очень приличная. Поэтому надо очень тщательно проводить разминку — и вообще быть внимательным. Играть жестко надо, но сопернику наносить травму не хочется в безобидной ситуации, – сказал форвард сборной «России 25».