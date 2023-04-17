Ротенберг о турне «России 25»: «Проведем свой чемпионат мира. Россия живет хоккеем, нас ждет большое событие. Везде будут аншлаги»

Роман Ротенберг считает, что Россия живет хоккеем.

Ранее стало известно, что он стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– не так проста, как кажется.

– Да, тем более ее возглавил . Сильнейший специалист, который начинал строить систему ЦСКА. Я его лично знаю и понимаю, какой это мастер.

Нас ждут серьезные международные матчи – и в России (Челябинск, Красноярск, Тула), и в Казахстане (Астана), и в Беларуси (Минск). Да, мы с Казахстаном тоже сыграем, они будут готовиться к чемпионату мира.

А вы видели, как белорусы в декабре выиграли наш домашний турнир в Москве. И, по сути, сборная Беларуси, усиленная канадцами, в лице минского « » билась со СКА в первом раунде Кубка Гагарина. Это очень мощная команда, и мы потратили много сил, чтобы их победить.

Мы приедем со сборной России, и везде будут аншлаги – даже в Минске на 15-тысячнике. Мы всем подарим замечательный праздник хоккея.

Огромная благодарность всем спонсорам и партнерам, кто поддерживает наше турне. Всем губернаторам, кто приглашает сборную. Мне уже звонят ребята, вот из Красноярска на второй линии, будем решать все организационные вопросы. Россия живет хоккеем, и нас ждет большое событие.

– Многие давно говорили, что сборная России должна выезжать в регионы.

– И вот мы это делаем! Это наши болельщики. И мы проведем свой собственный чемпионат мира. Не просто так ведь это будут именно девять матчей. А обычно на ЧМ 10 игр. И мы тоже уложились в две недели. Соберем сильнейшую команду и подарим праздник болельщикам. Приедут все хоккеисты, кто физически способны сыграть.

И мы соберемся в Новогорске и сделаем день открытых дверей для журналистов. Все будет в лучших традициях сборной России, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

Напомним, ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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