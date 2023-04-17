Ротенберг о турне «России 25»: «Проведем свой чемпионат мира. Россия живет хоккеем, нас ждет большое событие. Везде будут аншлаги»

Теги СКА болельщики Дмитрий Квартальнов Александр Семин Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Динамо Минск ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает, что Россия живет хоккеем.

Ранее стало известно, что он стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– Сборная Беларуси не так проста, как кажется.

– Да, тем более ее возглавил Дмитрий Квартальнов. Сильнейший специалист, который начинал строить систему ЦСКА. Я его лично знаю и понимаю, какой это мастер.

Нас ждут серьезные международные матчи – и в России (Челябинск, Красноярск, Тула), и в Казахстане (Астана), и в Беларуси (Минск). Да, мы с Казахстаном тоже сыграем, они будут готовиться к чемпионату мира.

А вы видели, как белорусы в декабре выиграли наш домашний турнир в Москве. И, по сути, сборная Беларуси, усиленная канадцами, в лице минского «Динамо» билась со СКА в первом раунде Кубка Гагарина. Это очень мощная команда, и мы потратили много сил, чтобы их победить.

Мы приедем со сборной России, и везде будут аншлаги – даже в Минске на 15-тысячнике. Мы всем подарим замечательный праздник хоккея.

Огромная благодарность всем спонсорам и партнерам, кто поддерживает наше турне. Всем губернаторам, кто приглашает сборную. Мне уже звонят ребята, вот Александр Семин из Красноярска на второй линии, будем решать все организационные вопросы. Россия живет хоккеем, и нас ждет большое событие.

– Многие давно говорили, что сборная России должна выезжать в регионы.

– И вот мы это делаем! Это наши болельщики. И мы проведем свой собственный чемпионат мира. Не просто так ведь это будут именно девять матчей. А обычно на ЧМ 10 игр. И мы тоже уложились в две недели. Соберем сильнейшую команду и подарим праздник болельщикам. Приедут все хоккеисты, кто физически способны сыграть.

И мы соберемся в Новогорске и сделаем день открытых дверей для журналистов. Все будет в лучших традициях сборной России, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

Напомним, ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

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35 комментариев

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HellLight
во дает, это как остап про нью васюки))
+59
0
+59
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Ян Лебедев
Пока что перфомансы Романа собирают аншлаги только в комментариях спортсру
+47
0
+47
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Адильхан Абдусаламов
Если что бюджетников нагонят или срочников,если их не забрали на более важное мероприятие
+30
0
+30
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fewral
"свой собственный чемпионат мира" ))))))))
+22
0
+22
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Илья Савчук
Эритрею уже обучили стоять на коньках для этого "великого" праздника спорта?
+19
0
+19
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Евгений Лифшиц
Смешно, конечно, этого дурачка читать. На фоне всего, что сейчас происходит - это выглядит как-то даже забавно. Но надо помнить, что эта опг и связанная с ней коррупция, кумовство и непрофессионализм - это то, что завело нас туда куда завело. Поэтому смеяться не нужно, у этого мерзавца руки по локоть в крови.
+15
-1
+14
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DrDro
Искренне не понимаю, как у СКА вообще могут быть болельщики, когда такое недоразумение во главе команды.
+10
0
+10
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konsta_s
забористая у Ромки марьиванна! свой чемпионат мира у него! во дает!
+9
0
+9
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kulik13
Бендер одобряет!

https://youtu.be/SmgAEGqgucc
+7
0
+7
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Lacrosse-style goal
Ога-ога, свой ЧМ... С блэкджеком и... Теми самыми...
И всё-таки, как Ромашка умудряется толкать эти речи с серьезными щами, как сдерживается чтобы не заржать то?
+7
0
+7
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Даня Чебыкин
Ответ konsta_s
забористая у Ромки марьиванна! свой чемпионат мира у него! во дает!
К сожалению он не употребляет. Он по жизни такой.
+6
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aarau
щас еще судан подтянется и все в сборе будут
+5
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Evgeny Trifonov
только представьте в каком параллельном мире живёт этот персонаж, ведь он реально считает себя профессионалом и хоккейным камертоном
+5
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Андрей Томинов
Чемпионат мира по хоккею среди африканских стран и России! В Бурунди!
+4
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Даня Чебыкин
Остановите этот стендап, пожалуйста. Уже и так губа треснула и пресс болит!!!
+4
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Габорик
На второй линии Александр Семин из Красноярска

https://youtu.be/WqX9tY687JQ
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eple
Опять бюджетников будут сгонять за бесплатную сосиску в тесте?
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несахар
ромка сказочный...
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Вячеслав Пустохин
Этому кокаиновому монстру забыли сообщить, что никто на него не приедет?)
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Margor
дешевка
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Пересмешник 35
Аншлаги и туры по Волге)
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Artem Karev
Что-то про васюки на бендеровском
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Don Merzavez
Ответ fewral
"свой собственный чемпионат мира" ))))))))
С покером и куртизанками!
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Atsuktuvas
Чемпионат плоского мира.
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AVKU
Ну а что, в четвертьфинале сразимся с узбеками, в полуфинале с казахами, ну а в финале с белорусами! Кстати, не факт, что победим )
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