Михайлов о серии с Канадой: «Чем больше канадцы и американцы играют с нами, тем выше авторитет мирового хоккея. Но никто не должен диктовать условия России»
Борис Михайлов поделился мнением о проведении серии между сборными России и Канады
Ранее Алексей Андронов сообщил о планах Федерации хоккея Канады и НХЛ провести серию из трех матчей со сборной России.
«Я положительно отношусь к инициативе Федерации хоккея Канады и НХЛ о проведении матчей со сборной России. Чем больше канадцы и американцы встречаются с нами, тем выше авторитет мирового хоккея.
Но почему за Россию будут выступать только игроки из НХЛ? Если это условия канадской федерации, то мое мнение такое: никакая федерация не может диктовать свои условия. Матчи сборной России нужны, но никто не должен диктовать условия нашей сборной – это моя позиция», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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