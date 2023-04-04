Михайлов о серии с Канадой: «Чем больше канадцы и американцы играют с нами, тем выше авторитет мирового хоккея. Но никто не должен диктовать условия России»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Борис Михайлов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов поделился мнением о проведении серии между сборными России и Канады

Ранее Алексей Андронов сообщил о планах Федерации хоккея Канады и НХЛ провести серию из трех матчей со сборной России.

«Я положительно отношусь к инициативе Федерации хоккея Канады и НХЛ о проведении матчей со сборной России. Чем больше канадцы и американцы встречаются с нами, тем выше авторитет мирового хоккея.

Но почему за Россию будут выступать только игроки из НХЛ? Если это условия канадской федерации, то мое мнение такое: никакая федерация не может диктовать свои условия. Матчи сборной России нужны, но никто не должен диктовать условия нашей сборной – это моя позиция», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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