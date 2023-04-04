Каменский о серии с Канадой: «Запрашивали эту информацию в НХЛ, ИИХФ, ФХР, но никто не подтвердил. Но идея замечательная. Такие игры полезны для развития хоккея во всем мире»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал возможность проведения серии между сборными России и Канады

Ранее стало известно, что Федерация хоккея Канады и НХЛ хотят провести 3-матчевую серию с Россией в 2024 году. 

«К сожалению, точной информации нет. Запрашивали же эту информацию и в НХЛ, и в Канаде, и ИИХФ, и ФХР, но никто не подтвердил.

Но идея замечательная. Это сыграло бы на руку всем. Все хотят посмотреть на наших хоккеистов. Такие игры полезны для развития хоккея не только в России, но и во всем мире.

Будем надеяться, что игры сборной все-таки состоятся», – сказал олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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Iuasamotu
Зачем канадцам тратить время на такую ерунду? У них там в НХЛ своих забот невпроворот.
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