Каменский о серии с Канадой: «Запрашивали эту информацию в НХЛ, ИИХФ, ФХР, но никто не подтвердил. Но идея замечательная. Такие игры полезны для развития хоккея во всем мире»

Валерий Каменский прокомментировал возможность проведения серии между сборными России и Канады

Ранее стало известно, что Федерация хоккея и НХЛ хотят провести 3-матчевую серию с Россией в 2024 году.

«К сожалению, точной информации нет. Запрашивали же эту информацию и в НХЛ, и в Канаде, и ИИХФ, и ФХР, но никто не подтвердил.

Но идея замечательная. Это сыграло бы на руку всем. Все хотят посмотреть на наших хоккеистов. Такие игры полезны для развития хоккея не только в России, но и во всем мире.

Будем надеяться, что игры сборной все-таки состоятся», – сказал олимпийский чемпион.