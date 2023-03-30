Леонид Тамбиев: «Если бы «Адмирал» играл в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы»
Леонид Тамбиев не согласен, что «Адмирал» показывает некрасивый хоккей.
«Говорят, что я поставил «Адмиралу» антихоккей? Все определяет результат. Сейчас работу тренера определяет результат. Других критериев нет. Красивый хоккей – некрасивый, антихоккей.
Я всегда говорю: спросите у игроков, что им больше нравится – играть в красивый хоккей и проигрывать или играть не в очень красивый хоккей, но побеждать.
Если бы мы играли в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы и такого хоккейного бума не было бы», – сказал тренер «Адмирала».
Напомним, «Адмирал» ранее проиграл в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ «Ак Барсу» в шести матчах.
2) глорхантеры любят поддерживать побеждающие команды (особенно сенсационно).