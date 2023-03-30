Леонид Тамбиев: «Если бы «Адмирал» играл в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев не согласен, что «Адмирал» показывает некрасивый хоккей.

«Говорят, что я поставил «Адмиралу» антихоккей? Все определяет результат. Сейчас работу тренера определяет результат. Других критериев нет. Красивый хоккей – некрасивый, антихоккей.

Я всегда говорю: спросите у игроков, что им больше нравится – играть в красивый хоккей и проигрывать или играть не в очень красивый хоккей, но побеждать.

Если бы мы играли в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы и такого хоккейного бума не было бы», – сказал тренер «Адмирала».

Напомним, «Адмирал» ранее проиграл в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ «Ак Барсу» в шести матчах.

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4 комментария

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Серый
Леонид, не обращайте внимание на злопыхателей, добиться такого с Адмиралом вряд ли ещё кто сможет
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Персональные данные Номер 67327384
Я не понимаю, что такое красивый хоккей. Это, возможно, эмоции. В моментах когда команды играли 4 на 4, мне казалось, что Адмирал на голову сильнее Ар Бакса
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artem klishin
1) зал не такой большой для крупного города;
2) глорхантеры любят поддерживать побеждающие команды (особенно сенсационно).
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borzilore
Одно никак не коррелируется с другим. Полный зал собирался, потому что команда реально за долгое время была в плей-офф, причём не просто была, а вынесла Уфу и дала бой Казани. Но если сравнивать с тем же Торпедо Нижний - разница в стиле игры налицо. Леонид прав в том, чтобы дать результат по-другому не могли играть. Адмиралу респект за сезон!
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