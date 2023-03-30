Леонид Тамбиев: «Если бы «Адмирал» играл в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы»

не согласен, что «Адмирал» показывает некрасивый хоккей.

«Говорят, что я поставил « » антихоккей? Все определяет результат. Сейчас работу тренера определяет результат. Других критериев нет. Красивый хоккей – некрасивый, антихоккей.

Я всегда говорю: спросите у игроков, что им больше нравится – играть в красивый хоккей и проигрывать или играть не в очень красивый хоккей, но побеждать.

Если бы мы играли в некрасивый хоккей, полный зал во Владивостоке не собирался бы и такого хоккейного бума не было бы», – сказал тренер «Адмирала».

Напомним, «Адмирал» ранее проиграл в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции «Ак Барсу» в шести матчах.