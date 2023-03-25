Игроки НХЛ назвали Флери лучшим парнем в раздевалке. Кессел, Ворачек и Ник Фолиньо вошли в топ-7

Игроки НХЛ назвали Марка-Андре Флери лучшим парнем в раздевалке.

(NHLPA) провела опрос и попросила респондентов назвать лучшего парня в раздевалке.

Первое место занял вратарь «Миннесоты» с 3,8%.

Второе место с 2,7% разделили форварды (« »), Кевин Хэйс (« ») и Якуб Ворачек («Аризона»), третье с 2,5% – форварды Райан Джохансен («Нэшвилл») и Ник Фолиньо («Бостон»).

Всего в опросе приняли участие 448 человек.