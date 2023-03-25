Игроки НХЛ назвали Флери лучшим парнем в раздевалке. Кессел, Ворачек и Ник Фолиньо вошли в топ-7

Теги рейтинги Филадельфия Бостон Нэшвилл Миннесота Марк-Андре Флери Фил Кессел НХЛ Якуб Ворачек Ник Фолиньо Ассоциация игроков НХЛ Вегас Райан Джохансен Кевин Хэйс Хоккей

Игроки НХЛ назвали Марка-Андре Флери лучшим парнем в раздевалке. 

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и попросила респондентов назвать лучшего парня в раздевалке.

Первое место занял вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери с 3,8%.

Второе место с 2,7% разделили форварды Фил КесселВегас»), Кевин Хэйс («Филадельфия») и Якуб Ворачек («Аризона»), третье с 2,5% – форварды Райан Джохансен («Нэшвилл») и Ник Фолиньо («Бостон»). 

Всего в опросе приняли участие 448 человек.

6 комментариев

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Cuore Sportivo
Ответ Mephi027
Лучший парень в раздевалке это Ови, вообще говоря. Посмотрите предматчевые ритуалы Вашингтона и сомнения отпадут.
что ты несешь?от саньки шубского пытаются сбежать все вменяемые игроки
+2
-3
-1
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Kolyamba39
Ответ Александр Балабанов
Так судя по всему одни текущие да бывшие партнеры и голосовали. Вон какие % маленькие у лидеров.
так там за 181го человека проголосовали 448) посчитайте сколько голосов за флери, 17))
0
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Антон Якимцев
Ответ Александр Балабанов
Так судя по всему одни текущие да бывшие партнеры и голосовали. Вон какие % маленькие у лидеров.
Я на это обратил внимание и потому и написал)
0
0
0
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Александр Балабанов
Ответ Антон Якимцев
Не понимаю как может определить классность парня в раздевалке (звучит-то как анти по-проворовски) игрок из другой команды, ни разу не перескавшийся с кем-то из. Странная номинация.
Так судя по всему одни текущие да бывшие партнеры и голосовали. Вон какие % маленькие у лидеров.
+7
0
+7
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Mephi027
Лучший парень в раздевалке это Ови, вообще говоря.

Посмотрите предматчевые ритуалы Вашингтона и сомнения отпадут.
+2
-7
-5
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Антон Якимцев
Не понимаю как может определить классность парня в раздевалке (звучит-то как анти по-проворовски) игрок из другой команды, ни разу не перескавшийся с кем-то из. Странная номинация.
+4
-4
0
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