Игроки НХЛ назвали Флери лучшим парнем в раздевалке. Кессел, Ворачек и Ник Фолиньо вошли в топ-7
Игроки НХЛ назвали Марка-Андре Флери лучшим парнем в раздевалке.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и попросила респондентов назвать лучшего парня в раздевалке.
Первое место занял вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери с 3,8%.
Второе место с 2,7% разделили форварды Фил Кессел («Вегас»), Кевин Хэйс («Филадельфия») и Якуб Ворачек («Аризона»), третье с 2,5% – форварды Райан Джохансен («Нэшвилл») и Ник Фолиньо («Бостон»).
Всего в опросе приняли участие 448 человек.
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