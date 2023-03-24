Карнаухов о 3:1 с «Локомотивом»: «В таких матчах решают микромоменты — единоборства. Хорошо, что следующая игра дома»

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Павел Карнаухов Хоккей

Павел Карнаухов оценил победу ЦСКА над «Локомотивом» (3:1, 3-1).

Команды провели четвертый матч в серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

— Мы не так много поменяли в нашей игре относительно прошлого матча. Получилась вязкая игра, команда соперника хорошо действует. «Локомотив» — очень сильный соперник, но в таких матчах как раз решают микромоменты — это единоборства. Отсюда создается преимущество, хорошо, что выиграли сегодня. 

— «Локомотив» в трех из четырех игр перебросал ЦСКА — это можно назвать проблемой? 

— Главное — это счет на табло. Не сказал бы, что мы отдаем инициативу. Очень сильный соперник против нас, там же не мальчики какие-то. Отталкиваемся в каждом моменте от того, что есть. 

— Следующий матч в серии может стать решающим. Хорошо, что дома будете играть? 

— Конечно, хорошо, что дома. Стараешься не обращать внимания, что эта игра может стать решающей. Так мыслить неправильно. Нужно больше фокусироваться на игре, на тех моментах, о которых мы говорили. Отсюда будет и положительный результат в матче. Хорошо, что дома он будет, – сказал нападающий ЦСКА.

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1 комментарий

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Александр Екимов
Осталось добить Локо в субботу, не расслабляем булки. Дома и стены помогают...
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