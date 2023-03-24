Карнаухов о 3:1 с «Локомотивом»: «В таких матчах решают микромоменты — единоборства. Хорошо, что следующая игра дома»

оценил победу ЦСКА над « » (3:1, 3-1).

Команды провели четвертый матч в серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

— Мы не так много поменяли в нашей игре относительно прошлого матча. Получилась вязкая игра, команда соперника хорошо действует. «Локомотив» — очень сильный соперник, но в таких матчах как раз решают микромоменты — это единоборства. Отсюда создается преимущество, хорошо, что выиграли сегодня.

— «Локомотив» в трех из четырех игр перебросал ЦСКА — это можно назвать проблемой?

— Главное — это счет на табло. Не сказал бы, что мы отдаем инициативу. Очень сильный соперник против нас, там же не мальчики какие-то. Отталкиваемся в каждом моменте от того, что есть.

— Следующий матч в серии может стать решающим. Хорошо, что дома будете играть?

— Конечно, хорошо, что дома. Стараешься не обращать внимания, что эта игра может стать решающей. Так мыслить неправильно. Нужно больше фокусироваться на игре, на тех моментах, о которых мы говорили. Отсюда будет и положительный результат в матче. Хорошо, что дома он будет, – сказал нападающий .