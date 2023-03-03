«Питтсбург» и «Анахайм» работают над обменом Куликова. «Дакс» получат выбор в 3-м раунде драфта и Макгинна

« » намерен выменять Дмитрия Куликова у «Анахайма».

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Слышал, что «Питтсбург» работает над завершением обмена из « », – написал ЛеБрюн.

По информации инсайдера, взамен «Дакс» получат нападающего Брока Макгинна. Игрок набрал 16 (10+6) баллов в 60 матчах сезона. Срок его соглашения с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Как сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан, «Анахайм» также получит выбор в третьем раунде драфта.

В нынешнем сезоне Куликов провел 61 игру и набрал 15 (3+12) очков. Срок соглашения защитника с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.