«Питтсбург» и «Анахайм» работают над обменом Куликова. «Дакс» получат выбор в 3-м раунде драфта и Макгинна

Теги возможные переходы Питтсбург Анахайм драфт НХЛ Дмитрий Куликов Пьер ЛеБрюн Брок Макгинн Хоккей

«Питтсбург» намерен выменять Дмитрия Куликова у «Анахайма».

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Слышал, что «Питтсбург» работает над завершением обмена Дмитрия Куликова из «Анахайма», – написал ЛеБрюн.

По информации инсайдера, взамен «Дакс» получат нападающего Брока Макгинна. Игрок набрал 16 (10+6) баллов в 60 матчах сезона. Срок его соглашения с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Как сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан, «Анахайм» также получит выбор в третьем раунде драфта.

В нынешнем сезоне Куликов провел 61 игру и набрал 15 (3+12) очков. Срок соглашения защитника с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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2 комментария

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Grigori86
Хекстол скинул контракт Макгина. Гуд.
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rent56
Это усиление во вред команде, странный трейд
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-4
-3
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