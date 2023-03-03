Чикран сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву». У него 1 бросок, 1 перехват и «+1» за 19:16 с «Рейнджерс»

сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву».

24-летний защитник, выменянный канадским клубом у «Аризоны», дебютировал за новую команду в матче регулярного чемпионата с « » (5:3).

Чикран (19:16, 1:56 – в большинстве, 3:14 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, заблокировал 5 бросков соперника и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф.

Он провел первый матч с 10 февраля, так как был помещен «Койотис» в запас из-за ситуации с обменом. В 37 играх сезона у него 28 (7+21) очков.