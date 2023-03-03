Чикран сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву». У него 1 бросок, 1 перехват и «+1» за 19:16 с «Рейнджерс»
Джейкоб Чикран сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву».
24-летний защитник, выменянный канадским клубом у «Аризоны», дебютировал за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:3).
Чикран (19:16, 1:56 – в большинстве, 3:14 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, заблокировал 5 бросков соперника и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф.
Он провел первый матч с 10 февраля, так как был помещен «Койотис» в запас из-за ситуации с обменом. В 37 играх сезона у него 28 (7+21) очков.
Тут то сердце и екнуло у менеджмента "Оттавы".
Очень ломучий защитник....