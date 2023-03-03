Чикран сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву». У него 1 бросок, 1 перехват и «+1» за 19:16 с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Оттава НХЛ Джейкоб Чикран Хоккей

Джейкоб Чикран сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву».

24-летний защитник, выменянный канадским клубом у «Аризоны», дебютировал за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:3). 

Чикран (19:16, 1:56 – в большинстве, 3:14 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, заблокировал 5 бросков соперника и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф. 

Он провел первый матч с 10 февраля, так как был помещен «Койотис» в запас из-за ситуации с обменом. В 37 играх сезона у него 28 (7+21) очков. 

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2 комментария

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raspisanie77
Оказывается он защитник))
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Deathspell Omega
И чуть не сломался в заурядном единоборстве у борта...
Тут то сердце и екнуло у менеджмента "Оттавы".
Очень ломучий защитник....
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