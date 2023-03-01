Федерация хоккея Тольятти призвала журналиста Шевченко извиниться за слова о городе и «Ладе»: «Путин лично поручил губернатору Азарову подготовить документацию для участия клуба в КХЛ»

Теги Лада Владимир Путин КХЛ Олег Матыцин ВХЛ Дмитрий Азаров Политика Алексей Шевченко Хоккей

Федерация хоккея Тольятти призвала Алексея Шевченко извиниться за слова о городе.

«16 февраля 2023 года журналист и блогер Алексей Шевченко на своем YouTube-канале допустил нелицеприятные высказывания в адрес хоккейного клуба «Лада», а также нашего родного города Тольятти, назвав его «непотребным местом».

Обращаю ваше внимание на то, что 19 октября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично поручил губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову подготовить всю необходимую документацию для участия тольяттинской «Лады» в Континентальной хоккейной лиге. Президент, несмотря на загруженность, нашел время и дал поручение по этой теме.

Кроме того, градообразующее предприятие в лице АвтоВАЗа вошло в число спонсоров Континентальной хоккейной лиги, а Дмитрий Игоревич Азаров и министр спорта РФ Олег Васильевич Матыцин скоординировали дальнейшую совместную работу по включению ХК «Лада» в КХЛ.

Хоккейная общественность возмущена высказываниями журналиста Шевченко, слова которого не только наносят урон российскому хоккею, Континентальной хоккейной лиге, но и дискредитируют решения высшего руководства страны.

Общественная организация «Федерация хоккея Тольятти» призывает не допускать подобных высказываний впредь, а самого блогера Шевченко – публично извиниться за сказанное», – говорится в открытом письме, подписанном президентом Федерации хоккея Тольятти Антоном Секлетовым.

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16 комментариев

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grek087
Сегодня здесь слишком много Путина. Оставьте царя в покое, розбыйныки
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Авл Агерий
За дискредитацию решений высшего руководства 15 лет дают или нет?
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Максут Дюсембинов
Ответ Заборостроитель
А без поручения, федерация только воду по каткам разливает?
Здравствуйте , вы правы
0
-1
-1
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Алексей Тарлыков
В любой непонятной ситуации прикрывайся президентом
+3
0
+3
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Tim58
Нормально их так Шева потроллил, что пуканы освещают трассу М5 до самой Москвы. И да, выплатите там уже по МХЛ долги, так у него к вам на один пункт меньше станет.)
+3
-1
+2
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zakirshah
Кто он такой этот Шевченко...??? Кто его слушает ???
+1
-1
0
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memphis
Да на фиг не нужны эти извинения от него. Только пиар ему бесплатный делать.
Лучше повесьте в раздевалке Лады выдержки из этой глупости шевченской. Команда заодно заткнет и АКМ, и этого недоблогера, который обслуживает данный клубец)
+1
-3
-2
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Chernoy
Я не понял, что не так сказал Шевченко? Как взаимосвязано «непотребное место»и «Путин лично дал указание…»
+7
-1
+6
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Сидни Кросби 2
У Назарова шанс появляется.
+2
-1
+1
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Сидни Кросби 2
Ответ Габорик
Надо ещё одно обращение, от консорциума федераций хоккея Самарской области, чтобы точно извинился :)
Прощальное воскресение закончилось.
+1
0
+1
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андрэ
ахахаха странно, что митрополит всея Тольятти не встал на защиту, ведь сам президент!!!! Не просто так а нашел время, дать очередное поручение а-ля "всем пива за счёт заведения!!!"
+9
-1
+8
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agp_ekt
Дак он там притензий на целую страницу им наговорил ,а они до фразы докопались,Путина для солидности еще приплели)
+17
0
+17
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Серафим Войнов
Пусть и за высказывание в адрес " Сибири " извинится.
+1
-5
-4
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Заборостроитель
А без поручения, федерация только воду по каткам разливает?
+3
-1
+2
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Габорик
Надо ещё одно обращение, от консорциума федераций хоккея Самарской области, чтобы точно извинился :)
+12
-1
+11
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Серый
Федерация хоккея Тольятти))
+32
-2
+30
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