Федерация хоккея Тольятти призвала журналиста Шевченко извиниться за слова о городе и «Ладе»: «Путин лично поручил губернатору Азарову подготовить документацию для участия клуба в КХЛ»

Федерация хоккея Тольятти призвала Алексея Шевченко извиниться за слова о городе.

«16 февраля 2023 года журналист и блогер на своем YouTube-канале допустил нелицеприятные высказывания в адрес хоккейного клуба «Лада», а также нашего родного города Тольятти, назвав его «непотребным местом».

Обращаю ваше внимание на то, что 19 октября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично поручил губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову подготовить всю необходимую документацию для участия тольяттинской «Лады» в Континентальной хоккейной лиге. Президент, несмотря на загруженность, нашел время и дал поручение по этой теме.

Кроме того, градообразующее предприятие в лице АвтоВАЗа вошло в число спонсоров Континентальной хоккейной лиги, а Дмитрий Игоревич Азаров и министр спорта РФ Олег Васильевич Матыцин скоординировали дальнейшую совместную работу по включению ХК « » в .

Хоккейная общественность возмущена высказываниями журналиста Шевченко, слова которого не только наносят урон российскому хоккею, Континентальной хоккейной лиге, но и дискредитируют решения высшего руководства страны.

Общественная организация «Федерация хоккея Тольятти» призывает не допускать подобных высказываний впредь, а самого блогера Шевченко – публично извиниться за сказанное», – говорится в открытом письме, подписанном президентом Федерации хоккея Тольятти Антоном Секлетовым.