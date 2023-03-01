Копитар с покером, Робинсон с хет-триком и Улльмарк с 54 сэйвами – звезды дня в НХЛ

Анже Копитар, Эрик Робинсон и Линус Улльмарк – звезды дня в .

Лига подвела итоги игрового дня.

Первая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» , забросивший 4 шайбы в матче с «Виннипегом» (6:5 Б).

Вторая звезда – нападающий « » с хет-триком в матче с «Баффало» (5:3).

Третья звезда – вратарь « » Линус Улльмарк, отразивший рекордные для себя 54 из 57 бросков в матче против «Калгари» (4:3 ОТ).