Копитар с покером, Робинсон с хет-триком и Улльмарк с 54 сэйвами – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Бостон Коламбус Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Линус Улльмарк Эрик Робинсон Хоккей

Анже Копитар, Эрик Робинсон и Линус Улльмарк – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, забросивший 4 шайбы в матче с «Виннипегом» (6:5 Б).

Вторая звезда – нападающий «Коламбуса» Эрик Робинсон с хет-триком в матче с «Баффало» (5:3).

Третья звезда – вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, отразивший рекордные для себя 54 из 57 бросков в матче против «Калгари» (4:3 ОТ).

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6 комментариев

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ruslanych
Ответ Zomourning33
Не сказал бы, что Вася в той серии тащил, но оборона - это беда Тампы.
Я к тому, что Вася в тот год Везину получил, Куч рекорд свой поставил, если не ошибаюсь. А так, да, без боевого боттом-6 нет обороны.
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Zomourning33
Ответ ruslanych
Хоккей - игра командная. Тут сотни факторов, не может все зависить от одного игрока. Тот же Колорадо взял КС с таким себе кипером, не говно, но и тащер. Бывает и наоборот, у Тампы времен свипа от Коламбуса и Вася тащил, и Куч был в дикой форме, а вышло как вышло)
Не сказал бы, что Вася в той серии тащил, но оборона - это беда Тампы.
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ruslanych
Ответ Maxim Shumov
Глядя на такие примеры, как: Улльмарк, Бобровский, Неделькович, Кочетков, - создается ощущение, что вратарь-это вовсе не полкоманды, а наоборот - он сам процентов на 80 зависит от обороны клуба. Будь я ГМ, брал бы кипера не дороже 3 млн и делал бы упор на построение защиты)
Хоккей - игра командная. Тут сотни факторов, не может все зависить от одного игрока. Тот же Колорадо взял КС с таким себе кипером, не говно, но и тащер. Бывает и наоборот, у Тампы времен свипа от Коламбуса и Вася тащил, и Куч был в дикой форме, а вышло как вышло)
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Crenk
Ответ Maxim Shumov
Глядя на такие примеры, как: Улльмарк, Бобровский, Неделькович, Кочетков, - создается ощущение, что вратарь-это вовсе не полкоманды, а наоборот - он сам процентов на 80 зависит от обороны клуба. Будь я ГМ, брал бы кипера не дороже 3 млн и делал бы упор на построение защиты)
для Регулярки это возможно и так.
А вот в плей-офф , когда часто игра идёт что называется от ножа , кипер должен затаскивать так или иначе. И не все на это способны
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Maxim Shumov
Глядя на такие примеры, как: Улльмарк, Бобровский, Неделькович, Кочетков, - создается ощущение, что вратарь-это вовсе не полкоманды, а наоборот - он сам процентов на 80 зависит от обороны клуба. Будь я ГМ, брал бы кипера не дороже 3 млн и делал бы упор на построение защиты)
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Антон Якимцев
Четвёртая звезда - Коннор Макдевид.
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