Копитар с покером, Робинсон с хет-триком и Улльмарк с 54 сэйвами – звезды дня в НХЛ
Анже Копитар, Эрик Робинсон и Линус Улльмарк – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Первая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, забросивший 4 шайбы в матче с «Виннипегом» (6:5 Б).
Вторая звезда – нападающий «Коламбуса» Эрик Робинсон с хет-триком в матче с «Баффало» (5:3).
Третья звезда – вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, отразивший рекордные для себя 54 из 57 бросков в матче против «Калгари» (4:3 ОТ).
А вот в плей-офф , когда часто игра идёт что называется от ножа , кипер должен затаскивать так или иначе. И не все на это способны