Малкин вышел на чистое 50-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ (1202 очка), обогнав Сиссарелли

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Дино Сиссарелли Венсан Дамфусс Хоккей

Евгений Малкин вышел на чистое 50-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (2:5). 

На счету 36-летнего россиянина стало 56 (21+35) очков в 55 матчах сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1202 (465+737) балла в 1036 играх.

В списке лучших бомбардиров в истории лиги Малкин опередил Дино Сиссарелли, набравшего 1200 (608+592) баллов в 1232 играх.

На 49-м месте идет Венсан Дамфусс с 1205 (432+773) очками в 1378 играх.  

Малкин забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне матче с «Нью-Джерси». У него 56 очков в 55 играх

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8 комментариев

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Александр Миронов
Ответ Кот Ученый
да конечно научно доказано что если бы Криштиану играл в хоккей то был бы величайшим хоккеистом на века
😂😂😂😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
Ответ Александр Миронов
Сам то понял что сказал
да конечно научно доказано что если бы Криштиану играл в хоккей то был бы величайшим хоккеистом на века
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Миронов
Ответ Кот Ученый
Криштиану роналду и здесь первый сиииии
Как у тебя с головой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Миронов
Ответ Кот Ученый
Кристиану роналду лучший в хоккее это всем известно ученые доказали
Сам то понял что сказал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
Ответ Александр Кудрявцев
Не по теме влез со криши
Кристиану роналду лучший в хоккее это всем известно ученые доказали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Так держать 👍👍💪💪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Кот Ученый
Криштиану роналду и здесь первый сиииии
Не по теме влез со криши
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
Криштиану роналду и здесь первый сиииии
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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