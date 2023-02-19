Малкин вышел на чистое 50-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ (1202 очка), обогнав Сиссарелли

вышел на чистое 50-е место среди лучших бомбардиров в истории .

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (2:5).

На счету 36-летнего россиянина стало 56 (21+35) очков в 55 матчах сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1202 (465+737) балла в 1036 играх.

В списке лучших бомбардиров в истории лиги Малкин опередил , набравшего 1200 (608+592) баллов в 1232 играх.

На 49-м месте идет с 1205 (432+773) очками в 1378 играх.

Малкин забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне матче с «Нью-Джерси». У него 56 очков в 55 играх