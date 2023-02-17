Форвард «Торпедо» Гончарук провел прогноз погоды на телеканале ННТВ

Форвард « » провел прогноз погоды на телеканале ННТВ.

«Жаркая атмосфера бывает не только на матче хоккейного клуба «Торпедо». Об этом рассказал известный хоккеист Сергей Гончарук, который стал не просто гостем нашего телеканала, но и рассказал нашим телезрителям о том, какой будет погода.

В нижегородском клубе Сергей выступает уже 4 года и совсем недавно отпраздновал свой юбилейный 200-й матч, который стал лучшим матчем в его карьере. Теперь Сергей Гончарук не только герой хоккейного клуба «Торпедо», но и герой прогноза погоды.

Игроки наших команд привыкли, что прогноз дают на предстоящие матчи «Торпедо», но Сергей Гончарук и сам не против дать куда более точный прогноз, который наверняка повлияет на атмосферу в Нагорном на матчах перед предстоящим плей-офф», – говорится в сообщении канала.