Оклад Маклюкова по новому контракту с «Металлургом» – 35 млн рублей за сезон (Metaratings)
Стали известны финансовые подробности нового контракта Алексея Маклюкова с «Металлургом».
Клуб продлил соглашение с защитником до конца сезона-2024/25.
По данным Metaratings.ru, окладная часть составит 35 миллионов рублей за сезон. Также в контракте игрока предусмотрена повышенная бонусная часть по итогам сезона.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей провел 59 матчей и набрал 8 (3+5) очков.
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