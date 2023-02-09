Оклад Маклюкова по новому контракту с «Металлургом» – 35 млн рублей за сезон (Metaratings)

Теги Металлург Мг КХЛ Алексей Маклюков деньги Хоккей

Стали известны финансовые подробности нового контракта Алексея Маклюкова с «Металлургом».

Клуб продлил соглашение с защитником до конца сезона-2024/25.

По данным Metaratings.ru, окладная часть составит 35 миллионов рублей за сезон. Также в контракте игрока предусмотрена повышенная бонусная часть по итогам сезона.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей провел 59 матчей и набрал 8 (3+5) очков.

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2 комментария

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srs
С такой то щедростью неудивительно, что Бурмистров их выбрал. Ох, Кирилл Петров долго не раздумывай заряжай агента на Магнит срочно или уже?
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kilo_gilo
помню в Химике в МХЛ неплохо смотрелся) хорошо,что хоть кто-то из того поколения до приличного уровня дорос
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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