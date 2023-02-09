Оклад Маклюкова по новому контракту с «Металлургом» – 35 млн рублей за сезон (Metaratings)

Стали известны финансовые подробности нового контракта с « ».

Клуб продлил соглашение с защитником до конца сезона-2024/25.

По данным Metaratings.ru, окладная часть составит 35 миллионов рублей за сезон. Также в контракте игрока предусмотрена повышенная бонусная часть по итогам сезона.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей провел 59 матчей и набрал 8 (3+5) очков.