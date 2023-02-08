«Эдмонтон» выиграл 8 из 9 последних матчей. У Кэмпбелла 7 побед подряд, Макдэвид довел серию игр с очками до 13

Теги Эдмонтон НХЛ Джек Кэмпбелл Коннор Макдэвид Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 8 из 9 последних матчей.

Сегодня канадский клуб обыграл «Детройт» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Вратарь Джек Кэмпбелл отразил 30 бросков из 32 и одержал 7-ю победу подряд. Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу и довел серию игр с очками до 13 (21 балл на отрезке, 9+12).

Команда под руководством Джея Вудкрофта идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 62 очками в 51 игре. Отставание от идущего на первом месте «Вегаса» составляет 2 очка. 

3 комментария

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Cube Litening C:68X
Ответ Гражданин товарищ барин
Да ну, не может быть) Ваня, ты прямо Нострадамус)))
Согласен, странный комментарий вышел..😁 Я о том,что нельзя надеяться на поражения других..
+1
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гражданин товарищ барин
Ответ Cube Litening C:68X
Молодцы,но нужно не сбавлять обороты.. Всё на тоненького,вытеснить кого то из тройки лидеров дивизиона можно,но для этого необходимо выигрывать..
Да ну, не может быть)
Ваня, ты прямо Нострадамус)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Молодцы,но нужно не сбавлять обороты.. Всё на тоненького,вытеснить кого то из тройки лидеров дивизиона можно,но для этого необходимо выигрывать..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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