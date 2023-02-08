«Эдмонтон» выиграл 8 из 9 последних матчей. У Кэмпбелла 7 побед подряд, Макдэвид довел серию игр с очками до 13

« » выиграл 8 из 9 последних матчей.

Сегодня канадский клуб обыграл «Детройт» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата .

Вратарь Джек Кэмпбелл отразил 30 бросков из 32 и одержал 7-ю победу подряд. Капитан «Ойлерс» сделал результативную передачу и довел серию игр с очками до 13 (21 балл на отрезке, 9+12).

Команда под руководством идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 62 очками в 51 игре. Отставание от идущего на первом месте «Вегаса» составляет 2 очка.