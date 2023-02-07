Купер о «Тампе» после 1:7 от «Флориды»: «Не скажу, что мы не вышли из отпуска. Но им было слишком легко в нашей зоне»

Тренер « » прокомментировал разгромное поражение от «Флориды» (1:7).

«Не скажу, что мы не вышли из отпуска, но сегодня вечером их воля к победе была немного сильнее нашей. С нашей игрой в первом периоде все понятно – у нас была одна тренировка после восьми выходных.

Но они были в порядке, а мы – нет. Им было слишком легко в нашей зоне.

Честно говоря, меня беспокоит не сегодняшний матч, а завтрашний. Давайте посмотрим, как мы отреагируем на это. Подобные ситуации происходят с нами нечасто. И мне очень интересно, что произойдет во вторник», – сказал Джон Купер.

Следующий матч команда проведет дома против «Сан-Хосе».

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