Владелец «Рейнджерс»: «Команда в полном порядке. Есть шанс выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне»

Владелец «Рейнджерс» считает, что команда может выиграть в этом сезоне.

« » в полном порядке. Есть шанс выиграть [титул] в этом сезоне. Победа «Рейнджерс» и баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в одном сезоне – это моя мечта.

Я люблю свою баскетбольную команду, и я верю, что они становятся лучше с каждым сезоном, но я думаю, что «Рейнджерс» более готовы к победе», – сказал .

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 62 очка в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне команда тренера Жерара Галлана дошла до финала Восточной конференции, уступив «Тампе» (2-4 в серии).