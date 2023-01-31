Владелец «Рейнджерс»: «Команда в полном порядке. Есть шанс выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Джеймс Долан Хоккей

Владелец «Рейнджерс» считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне.

«Рейнджерс» в полном порядке. Есть шанс выиграть [титул] в этом сезоне. Победа «Рейнджерс» и баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в одном сезоне – это моя мечта. 

Я люблю свою баскетбольную команду, и я верю, что они становятся лучше с каждым сезоном, но я думаю, что «Рейнджерс» более готовы к победе», – сказал Джеймс Долан.

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 62 очка в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне команда тренера Жерара Галлана дошла до финала Восточной конференции, уступив «Тампе» (2-4 в серии).

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
У Рейнджерс такие же шансы взять КС в этом сезоне, как и у меня стать президентом США)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
шансы всегда есть, особенно в начале ПО)) или начале сезона))) особенно, если у соперников травмы)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самсонов
Шансы есть, но также есть шансы вылететь в первом раунде.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
liston
пока нестабильно всё. В некоторых играх хромает реализация
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ebazavr
Шансы у Рейнджерс действительно неплохие, во всяком случае на финал. На востоке нет очевидного катка типа Тампы пару лет назад. Главное грамотно усилиться в дедлайн
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LeicesterCity
Сначала в плов то попасть надо)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Floyd1276
«Рейнджерс» и «Нью-Йорк Никс» друг друга стоят - самые позорные франшизы которые базируется из того же города.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iron_m
Ну учитывая высокую вероятность Дьяволов в первом раунде, шанс на второй у них очень неплохой. Каролина, конечно, опаснее, но варианты есть. Дедушки из Бостона тоже вполне проходимы, если доберутся, не заколдованные же они В общем, шансы у рангеров определенно есть... А жаль
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Кот
Пьяненький чтоль?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий