Просветов отразил 38 из 40 бросков «Эбботсфорда» и одержал 12-ю победу в сезоне АХЛ. У Подколзина 0+0 и «минус 3»
Иван Просветов отразил 38 из 40 бросков «Эбботсфорда» и одержал 12-ю победу в сезоне АХЛ.
23-летний вратарь «Тусона» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Кэнакс» (5:2).
В 25 матчах сезона за фарм «Аризоны» в активе Просветова 12 побед при 89,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,23.
Форвард фарма «Ванкувера» Василий Подколзин не набрал очков, нанес 4 броска в створ и завершил матч с полезностью «минус 3». В 26 матчах сезона на его счету 16 (7+9) очков.
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