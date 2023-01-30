Просветов отразил 38 из 40 бросков «Эбботсфорда» и одержал 12-ю победу в сезоне АХЛ. У Подколзина 0+0 и «минус 3»

отразил 38 из 40 бросков «Эбботсфорда» и одержал 12-ю победу в сезоне .

23-летний вратарь « » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Кэнакс» (5:2).

В 25 матчах сезона за фарм «Аризоны» в активе Просветова 12 побед при 89,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,23.

Форвард фарма « » не набрал очков, нанес 4 броска в створ и завершил матч с полезностью «минус 3». В 26 матчах сезона на его счету 16 (7+9) очков.