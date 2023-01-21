Кузьменко набрал 40-е очко в НХЛ в 44-м матче дебютного сезона – 2-й результат в истории «Ванкувера»

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Андрей Кузьменко набрал 40-е очко в дебютном сезоне в НХЛ в 44-м матче за «Ванкувер».

Форвард ассистировал Элиасу Петтерссону при единственной шайбе «Кэнакс» в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (1:4). 

На счету 26-летнего игрока 18 шайб и 22 передачи в 44 играх дебютного сезона.

Быстрее первые 40 очков в НХЛ в составе клуба набирал только Петтерссон (за 37 игр), за столько же матчей – Брок Босер. Павлу Буре потребовалось 49 игр. 

Сегодня Кузьменко (18:45, 4:55 – в большинстве, полезность «минус 1») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом. 

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2 комментария

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Вадим Сидоров
Классная форма, как и любая чёрная
Чёрный цвет маскирует недостатки дизайна (если они есть конечно). Яркий пример Каролины - непонятные губы на треугольнике с клюшкой, но чёрный цвет даже такой дизайн вытаскивает-)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
По словам ГМ касаток ждет перестройка
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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