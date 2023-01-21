Кузьменко набрал 40-е очко в НХЛ в 44-м матче дебютного сезона – 2-й результат в истории «Ванкувера»

набрал 40-е очко в дебютном сезоне в в 44-м матче за « ».

Форвард ассистировал при единственной шайбе «Кэнакс» в матче регулярного чемпионата с « » (1:4).

На счету 26-летнего игрока 18 шайб и 22 передачи в 44 играх дебютного сезона.

Быстрее первые 40 очков в НХЛ в составе клуба набирал только Петтерссон (за 37 игр), за столько же матчей – Брок Босер. Павлу Буре потребовалось 49 игр.

Сегодня Кузьменко (18:45, 4:55 – в большинстве, полезность «минус 1») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.