Кузьменко набрал 40-е очко в НХЛ в 44-м матче дебютного сезона – 2-й результат в истории «Ванкувера»
Андрей Кузьменко набрал 40-е очко в дебютном сезоне в НХЛ в 44-м матче за «Ванкувер».
Форвард ассистировал Элиасу Петтерссону при единственной шайбе «Кэнакс» в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (1:4).
На счету 26-летнего игрока 18 шайб и 22 передачи в 44 играх дебютного сезона.
Быстрее первые 40 очков в НХЛ в составе клуба набирал только Петтерссон (за 37 игр), за столько же матчей – Брок Босер. Павлу Буре потребовалось 49 игр.
Сегодня Кузьменко (18:45, 4:55 – в большинстве, полезность «минус 1») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Чёрный цвет маскирует недостатки дизайна (если они есть конечно). Яркий пример Каролины - непонятные губы на треугольнике с клюшкой, но чёрный цвет даже такой дизайн вытаскивает-)