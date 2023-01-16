«Каролина» отправит Кочеткова в АХЛ (Кевин Уикс)

Теги Каролина НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Кевин Уикс Фредерик Андерсен Петр Кочетков Хоккей

«Каролина» отправит вратаря Петра Кочеткова в АХЛ.

Об этом сообщил бывший вратарь клубов НХЛ, а ныне инсайдер Кевин Уикс.

«Мне сказали, что «Каролина» отправит своего впечатляющего молодого вратаря Кочеткова в «Чикаго Вулвс», учитывая возвращение Андерсена», – написал Уикс в твиттере. 

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл склоняется к тому, чтобы оставить в основе трех вратарей. 

При этом возможная командировка россиянина может быть и краткосрочной, так как «Каролина» проведет следующий матч только 19 января. «Вулвс» сыграют против «Манитобы» 17 и 18 января. 

В четырех матчах в январе Кочетков потерпел 4 поражения, пропуская не менее 3 шайб в каждой игре. 

Кочетков потерпел 4-е поражение кряду, отбив 29 бросков «Ванкувера» из 32. У него 1 сэйв из 3 в серии буллитов

10 комментариев

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viktorpavlov70
Ответ SadButTrue
Слишком нестабильный и вряд ли это изменится. То выдает неплохие отрезки, во многом за счет размера, когда его непросто пробить, то иногда кажется, что НХЛ вообще не его уровень и пропускает очень легкие шайбы. Хорошие данные, но мастерства не хватает.
Он и в Торпедо так же играл. Мог божить и тащить всё. А потом случались откровенно провальные игры. Ещё у него слабое место - игра ловушкой. Очень много необязательных шайб пропускал именно при бросках под ловушку.
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Osik92
Ответ Latenight Radio
Основные показатели - победы, средние пропущенные и процент отбитых. Из тех, кто сыграл минимум 15 матчей, он в топ-10 только по GAA (пятый). По проценту - 17-й, по победам - 27-й.
Победы не показатель а если команда донная и побед будет мало естественно... И пропущенные шайбы так себе показатель... Неудивительно ульмарк в лидерах по гаа и победам потому что Бостон... А вот процент отраженных важный показатель... Но и там ульмарк на голову выше
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Garikus89
Ответ Afinogenov
Кочетков хорошо отыграл хороший отрезок, сделав попутно несколько шатаутов, но тогда был хороший отрезок (и клубный рекорд) у самой Каролины. В это же время и Раанта сделал два шатаута подряд. У Кочеткова хорошая статистика и сама игра, но после короткого отрезка делать выводы и называть номером один или одним из лучших в лиге - глупо и недальновидно. Я вам просто напомню, что у Недельковича в Каролине была похожая статистика за такой же короткий отрезок времени. Сами знаете, что с ним и его игрой, статистикой сейчас. А во время ухода в Детройт все сокрушались, мол, отпустили чуть ли не номинанта на Везину. Надеюсь увидеть его в будущем первым номером Ураганов, но тренерскому штабу должно быть виднее, как это лучше сделать.
Я тебе очень рекомендую посмотреть вчерашний матч с Ванкувером, например) Думаю, это просто командировка на пару игр в АХЛ, там Вулвз на дне дивизиона еле плетутся, им помощь не помешает)
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Latenight Radio
Ответ Serge Vendino
Он в топ-10 лиги по всем основным показателям и лучший в команде. Уже сейчас достоин как минимум пополам делить матчи с Андерсеном. Болтается между АХЛ и НХЛ только из-за того, что у ураганов 2 вратаря на одностороннем контракте
Основные показатели - победы, средние пропущенные и процент отбитых.

Из тех, кто сыграл минимум 15 матчей, он в топ-10 только по GAA (пятый). По проценту - 17-й, по победам - 27-й.
+1
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+1
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Afinogenov
Кочетков хорошо отыграл хороший отрезок, сделав попутно несколько шатаутов, но тогда был хороший отрезок (и клубный рекорд) у самой Каролины. В это же время и Раанта сделал два шатаута подряд.

У Кочеткова хорошая статистика и сама игра, но после короткого отрезка делать выводы и называть номером один или одним из лучших в лиге - глупо и недальновидно.

Я вам просто напомню, что у Недельковича в Каролине была похожая статистика за такой же короткий отрезок времени. Сами знаете, что с ним и его игрой, статистикой сейчас. А во время ухода в Детройт все сокрушались, мол, отпустили чуть ли не номинанта на Везину.

Надеюсь увидеть его в будущем первым номером Ураганов, но тренерскому штабу должно быть виднее, как это лучше сделать.
+7
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+7
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See what
Три вратаря - непозволительная роскошь для НХЛ
+4
0
+4
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Serge Vendino
Ответ Latenight Radio
Это нормально, его время еще не пришло.
Он в топ-10 лиги по всем основным показателям и лучший в команде. Уже сейчас достоин как минимум пополам делить матчи с Андерсеном. Болтается между АХЛ и НХЛ только из-за того, что у ураганов 2 вратаря на одностороннем контракте
+5
-2
+3
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Latenight Radio
Это нормально, его время еще не пришло.
+2
-2
0
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SadButTrue
Слишком нестабильный и вряд ли это изменится. То выдает неплохие отрезки, во многом за счет размера, когда его непросто пробить, то иногда кажется, что НХЛ вообще не его уровень и пропускает очень легкие шайбы. Хорошие данные, но мастерства не хватает.
+3
-3
0
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Профи66
Бггг...обратно вызовут же...
0
-1
-1
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