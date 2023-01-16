«Каролина» отправит Кочеткова в АХЛ (Кевин Уикс)

«Каролина» отправит вратаря в .

Об этом сообщил бывший вратарь клубов , а ныне инсайдер Кевин Уикс.

«Мне сказали, что «Каролина» отправит своего впечатляющего молодого вратаря Кочеткова в « », учитывая возвращение Андерсена», – написал Уикс в твиттере.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл склоняется к тому, чтобы оставить в основе трех вратарей.

При этом возможная командировка россиянина может быть и краткосрочной, так как « » проведет следующий матч только 19 января. «Вулвс» сыграют против «Манитобы» 17 и 18 января.

В четырех матчах в январе Кочетков потерпел 4 поражения, пропуская не менее 3 шайб в каждой игре.

Кочетков потерпел 4-е поражение кряду, отбив 29 бросков «Ванкувера» из 32. У него 1 сэйв из 3 в серии буллитов