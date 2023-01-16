«Каролина» отправит Кочеткова в АХЛ (Кевин Уикс)
«Каролина» отправит вратаря Петра Кочеткова в АХЛ.
Об этом сообщил бывший вратарь клубов НХЛ, а ныне инсайдер Кевин Уикс.
«Мне сказали, что «Каролина» отправит своего впечатляющего молодого вратаря Кочеткова в «Чикаго Вулвс», учитывая возвращение Андерсена», – написал Уикс в твиттере.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл склоняется к тому, чтобы оставить в основе трех вратарей.
При этом возможная командировка россиянина может быть и краткосрочной, так как «Каролина» проведет следующий матч только 19 января. «Вулвс» сыграют против «Манитобы» 17 и 18 января.
В четырех матчах в январе Кочетков потерпел 4 поражения, пропуская не менее 3 шайб в каждой игре.
Кочетков потерпел 4-е поражение кряду, отбив 29 бросков «Ванкувера» из 32. У него 1 сэйв из 3 в серии буллитов
Из тех, кто сыграл минимум 15 матчей, он в топ-10 только по GAA (пятый). По проценту - 17-й, по победам - 27-й.
У Кочеткова хорошая статистика и сама игра, но после короткого отрезка делать выводы и называть номером один или одним из лучших в лиге - глупо и недальновидно.
Я вам просто напомню, что у Недельковича в Каролине была похожая статистика за такой же короткий отрезок времени. Сами знаете, что с ним и его игрой, статистикой сейчас. А во время ухода в Детройт все сокрушались, мол, отпустили чуть ли не номинанта на Везину.
Надеюсь увидеть его в будущем первым номером Ураганов, но тренерскому штабу должно быть виднее, как это лучше сделать.