Скабелка о 3:5 от «Нефтехимика»: «Наша болезнь – индивидуальные ошибки – не позволила побороться за победу»

Теги Нефтехимик Андрей Скабелка КХЛ Барыс Адиль Бекетаев Хоккей

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Нефтехимика». 

Команда из Астаны проиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:5), хотя дважды вела по ходу игры. 

«Разочарованы мы результатом, конечно. Первые два периода получились, хотя не скажу, что мы по движению были лучше «Нефтехимика». Пятидневный марафон с поездкой на Дальний Восток, возможно, сказался, а также плотность матчей. Хотя с ЦСКА было больше энергии, чем в этот раз.

Третий период не задался с первой смены, пропустили быстрый гол. Опять эта наша болезнь – индивидуальные ошибки. Они не позволили побороться за победу. Тяжело приходится не только Бекетаеву, который проводит по 20 минут за матч, но и другим молодым игрокам, для кого этот сезон первый в КХЛ», – сказал Скабелка.

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1 комментарий

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Алик1964
Надо убирать гудочека, пропускает на ровном месте, 47;87;аут защита ноль-ноль,
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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