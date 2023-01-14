Скабелка о 3:5 от «Нефтехимика»: «Наша болезнь – индивидуальные ошибки – не позволила побороться за победу»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Нефтехимика».
Команда из Астаны проиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:5), хотя дважды вела по ходу игры.
«Разочарованы мы результатом, конечно. Первые два периода получились, хотя не скажу, что мы по движению были лучше «Нефтехимика». Пятидневный марафон с поездкой на Дальний Восток, возможно, сказался, а также плотность матчей. Хотя с ЦСКА было больше энергии, чем в этот раз.
Третий период не задался с первой смены, пропустили быстрый гол. Опять эта наша болезнь – индивидуальные ошибки. Они не позволили побороться за победу. Тяжело приходится не только Бекетаеву, который проводит по 20 минут за матч, но и другим молодым игрокам, для кого этот сезон первый в КХЛ», – сказал Скабелка.
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