Главный тренер « » прокомментировал поражение от « ».

Команда из Астаны проиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:5), хотя дважды вела по ходу игры.

«Разочарованы мы результатом, конечно. Первые два периода получились, хотя не скажу, что мы по движению были лучше «Нефтехимика». Пятидневный марафон с поездкой на Дальний Восток, возможно, сказался, а также плотность матчей. Хотя с ЦСКА было больше энергии, чем в этот раз.

Третий период не задался с первой смены, пропустили быстрый гол. Опять эта наша болезнь – индивидуальные ошибки. Они не позволили побороться за победу. Тяжело приходится не только , который проводит по 20 минут за матч, но и другим молодым игрокам, для кого этот сезон первый в КХЛ», – сказал Скабелка.