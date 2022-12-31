Маккиннон выведен из списка травмированных «Колорадо». Форвард пропустил 11 игр
«Колорадо» вывел нападающего Нэтана Маккиннона из списка травмированных игроков.
27-летний хоккеист пропустил 11 матчей вследствие повреждения верхней части тела. Ожидается, что Маккиннон сыграет в сегодняшней встрече с «Торонто» в рамках чемпионата НХЛ.
На счету канадца, не принимавшего участия в матчах с 5 декабря, 34 (8+26) очка в 23 играх в текущем сезоне. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.
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