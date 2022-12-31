Маккиннон выведен из списка травмированных «Колорадо». Форвард пропустил 11 игр

« » вывел нападающего из списка травмированных игроков.

27-летний хоккеист пропустил 11 матчей вследствие повреждения верхней части тела. Ожидается, что Маккиннон сыграет в сегодняшней встрече с « » в рамках чемпионата .

На счету канадца, не принимавшего участия в матчах с 5 декабря, 34 (8+26) очка в 23 играх в текущем сезоне. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.