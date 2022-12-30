«Авангард» и «Автомобилист» сыграли в Омске «гоночный матч». Приз лучшему игроку «ястребов» вручила гонщица Анастасия Нифонтова, Роман Русинов рулил клубным автобусом, а Никита Шиков устроил дрифт на льду

28 декабря омский «Авангард» обыграл «Автомобилист» на G-Drive Арене в рамках чемпионата КХЛ со счетом 5:0. Для омского клуба это был 1000-й матч в КХЛ, и он точно запомнится зрителям надолго. «Авангард» любит устраивать тематические хоккейные встречи – уже были рок-вечеринка и вечер в стиле диско, а в этот раз игра прошла под хештегом #гоночныйматч.

На матч пригласили двукратную чемпионку мира по ралли-рейдам Анастасию Нифонтову, пилота команды G-Drive Racing Романа Русинова и многократного призера соревнований по дрифту Никиту Шикова.

У каждого спортсмена была своя роль в шоу. Русинов рулил клубным микроавтобусом «Авангарда» и привез на игру победителей розыгрыша билетов на VIP-кресла G-Drive, а затем гонщики вместе провели автограф-сессию для болельщиков перед стартом игры.

За день до матча Нифонтова и Шиков вручили награду «G-Drive. Лучший игрок» Риду Буше – лучшему хоккеисту «Авангарда» в ноябре. А перед стартом игры устроили дрифт на шорткате на льду площадки и разыграли первое вбрасывание в игре. К ним присоединился и Роман Русинов.

Кроме того, зрителей впечатлило выступление Капитана G-Drive, который поразил своими эффектными трюками на льду и сделал сальто прямо на коньках.

Также на арене «Авангарда» были развлечения для хоккейных болельщиков с элементами автомобильного шоу – в фойе арены располагались автосимуляторы, на которых зрители виртуально гоняли перед матчем, а дети играли с радиоуправляемыми машинками. Всего матч посетили 10 617 зрителей.

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